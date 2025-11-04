La Jose desvela qué sorpresa le daría a su madre con el dinero del premio de ‘GH20’

Cristian, La Jose, Joon y Daniella, son los cuatro finalistas de ‘Uno de GH20’

Han lanza un dardo a Aritz en 'Uno de GH20' y siembra la duda de si este tuvo algo con Miguel Frigenti: "Mejor me callo"

Compartir







A 24 horas de la gran final de ‘Uno de GH20’ y de conocer cuál de los cuatro finalistas del casting en directo se convierte en concursantes oficial de ‘Gran Hermano 20’, La Jose y Cristian ya se están imaginando en qué se gastarían el dinero del maletín sin ganaran el concurso.

Más allá de pensar quién de los cuatro será el elegido para convertirse en concursante oficial de ‘Gran Hermano 20’ en la gran final de ‘Uno de GH20’ que viviremos en directo mañana a las 21:00 horas en Mediaset Infinity, La Jose y Cristian ya se han imaginado gastándose los 300.000€ del maletín.

La José se ha puesto a soñar a lo grande y tiene clarísimo que lo primero que haría sería preguntarle a su madre: “¿Cuánto te queda de hipoteca?” y quitarle todos los prestamos que había pedido para hacerse operaciones estéticas. Pero lo que más ilusión le haría sería cumplir un sueño que su madre tiene desde hace mucho tiempo y ha contado paso por paso cómo lo cumpliría.

Cristian también tiene claro en qué gastaría el premio si fuera el ganador de ‘Gran Hermano 20’. Le ha contado a su compañero de casting que su padre es una persona muy humilde y que su única preocupación en la vida es que sus hijos tengan una buena atracción de feria cada uno que les garantice el futuro. Un objetivo que él intentaría ayudar a cumplir: “Somos como un tanque, vamos todos a una”.

'Uno de GH20', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casita de 'Uno de GH20' a través de los resúmenes diarios con los mejores momentos de lunes a viernes y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: