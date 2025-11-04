Laura Ceballo 04 NOV 2025 - 13:02h.

El colaborador ha negado en plató haber tenido algo con el exconcursante de 'Gran Hermano 16'

Laura Campos ganadora de ‘Gran Hermano 12’ anuncia su reconciliación de Samu en ‘Uno de GH20’ tras dejarle en el confesionario

La gran semifinal de 'Uno de GH20' estuvo cargada de momentazos. En ella conocimos el nombre de los cuatro finalistas que este miércoles se jugarán el premio más deseado en la final: conseguir una plaza en 'Gran Hermano 20'. Pero, además, conectamos en directo con exconcursantes del programa, entre ellos Han, de 'Gran Hermano 16'.

Al verle en la pantalla, Nagore Robles no dudó en preguntarle cómo es su vida a día de hoy: "Estoy en Alemania, tiempo de estudio. Estoy trabajando como en Renfe, pero de Alemania. El finalista de la decimosexta edición aseguraba estar "feliz", pero no desvelaba si actualmente tiene pareja: "Es un secreto", bromeaba con la presentadora.

Y, tras esta primera toma de contacto, Nagore le preguntaba por quien fue su mayor apoyo en su paso por el programa y con quien mantuvo posteriormente una relación, Aritz: "Ya no hablamos. Si no puedo decir algo bueno de él, mejor me callo la boca. Yo le deseo lo mejor y ya está. El amor se acaba".

Miguel Frigenti niega haber tenido algo con Aritz

Miguel Frigenti tomaba la palabra para preguntarle si participaría en 'Gran Hermano Dúo' y su respuesta dejó a todos alucinados: "Yo ni aunque me pagaran. ¿Para qué? Yo creo que tú conoces a Aritz también, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué será? Cuéntalo tú también. ¡Que lo cuente, que lo cuente!".

"Te prometo que si hubiera tenido algo con Aritz lo diría, pero es que no, nada, nada, nada. He coincidido con él en un par de eventos y ya está", aclaraba el colaborador.

