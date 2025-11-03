Logo de telecincotelecinco
Gustavo y La José aclaran si hubo beso y lo que sienten de verdad: “Fue un momento muy Bisbal y Chenoa”

Gustavo y La José, durante la gala de 'Uno de GH 20'
La gala de ‘Uno de GH 20’, reality que puedes seguir en exclusiva en Mediaset Infinity, vivió este jueves uno de sus momentos más comentados cuando Gustavo y La José acararon la gran pregunta que lleva días flotando en la casa: ¿Ha habido beso entre ellos o no?

Las miradas, los juegos, los roces bajo el edredón y las bromas subidas de tono habían hecho saltar todas las alarmas. Pero esta vez, el plató quería respuestas claras. “¿Le has hecho la cobra a Gustavo?”, preguntaba con picardía Nagore Robles.

La José sonrió nerviosa, mientras el público se revolucionaba: “Me pidió un beso y no supe qué hacer... fue un momento muy Bisbal y Chenoa”, confesó entre risas.

 “Siento algo, pero tengo una responsabilidad afectiva”

Gustavo fue el primero en dar la cara. El concursante, muy sincero, admitió que no está libre del todo: “Estoy conociendo a alguien fuera. No es una pareja estable, pero sí hay algo y tengo una responsabilidad afectiva”.

La José, lejos de esquivar el tema, tomó la palabra para dejar claro lo que siente: “Me pasa algo con Gustavo. Hay una conexión sexual y también algo afectivo. Lo hablé con él, porque me confunde y me remueve. Pero sabiendo que tengo cámaras y una persona fuera, tengo que ser responsable.”

La José no quiere ser el segundo plato

Aunque el tonteo entre ellos es evidente, La José aseguró que hay límites: “Yo no quiero ser la tercera persona. Ni el segundo plato. Aunque a veces se me olvide, sé perfectamente lo que hay”.

La presentadora no dejó pasar la oportunidad y lanzó la pregunta del millón: “Si Gustavo no estuviera conociendo a nadie fuera… ¿habría pasado algo más?”. La respuesta de La José fue tan clara como explosiva: “Obvio ¡Es que me pone muchísimo! Son 25 días en la casa ya…”.

