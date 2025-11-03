Gustavo justifica su actitud en el reality con La José: “Estoy conociendo a alguien fuera y tengo una responsabilidad afectiva”

Maica Benedicto grita aterrorizada por un susto de La Jose: “¡Para, que invocas a Lucifer!”

Compartir







La gala de ‘Uno de GH 20’, reality que puedes seguir en exclusiva en Mediaset Infinity, vivió este jueves uno de sus momentos más comentados cuando Gustavo y La José acararon la gran pregunta que lleva días flotando en la casa: ¿Ha habido beso entre ellos o no?

Las miradas, los juegos, los roces bajo el edredón y las bromas subidas de tono habían hecho saltar todas las alarmas. Pero esta vez, el plató quería respuestas claras. “¿Le has hecho la cobra a Gustavo?”, preguntaba con picardía Nagore Robles.

La José sonrió nerviosa, mientras el público se revolucionaba: “Me pidió un beso y no supe qué hacer... fue un momento muy Bisbal y Chenoa”, confesó entre risas.

“Siento algo, pero tengo una responsabilidad afectiva”

Gustavo fue el primero en dar la cara. El concursante, muy sincero, admitió que no está libre del todo: “Estoy conociendo a alguien fuera. No es una pareja estable, pero sí hay algo y tengo una responsabilidad afectiva”.

La José, lejos de esquivar el tema, tomó la palabra para dejar claro lo que siente: “Me pasa algo con Gustavo. Hay una conexión sexual y también algo afectivo. Lo hablé con él, porque me confunde y me remueve. Pero sabiendo que tengo cámaras y una persona fuera, tengo que ser responsable.”

La José no quiere ser el segundo plato

Aunque el tonteo entre ellos es evidente, La José aseguró que hay límites: “Yo no quiero ser la tercera persona. Ni el segundo plato. Aunque a veces se me olvide, sé perfectamente lo que hay”.

La presentadora no dejó pasar la oportunidad y lanzó la pregunta del millón: “Si Gustavo no estuviera conociendo a nadie fuera… ¿habría pasado algo más?”. La respuesta de La José fue tan clara como explosiva: “Obvio ¡Es que me pone muchísimo! Son 25 días en la casa ya…”.