Nico y Fresita tuvieron una relación tras salir de la casa de 'Gran Hermano 5', la edición en la que participó Aída Nízar. Uno y otro empezaron con muchos acercamientos y terminaron teniendo un bonito vínculo. Estuvieron enamorados en Italia, aunque su relación acabó y dejaron de hablarse durante un tiempo.

Luego, retomaron el contacto y ahora aseguran que existe contacto fluido entre ambos. "Hablo más con su novio que con ella", desvela Nico como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. El exgrahermano aseguraba además cuál es su situación en la actualidad. "¿Qué es de tu vida? ¿Estás enamorado? ¿Eres feliz?", le cuestionaba Nagore Robles en 'Uno de GH20'.

Nagore Robles les lanza una propuesta

Nico explicaba que vive en Tenerife y que lleva "diez años" sin trabajar. "Voy todos los días a la playa a nadar", dice. El exconcursante del 'reality' asegura que disfruta de sus dos jhijos y que acaba de dar la vuelta al mundo "por segunda vez". "Estoy muy feliz y encantado de la vida", agrega.

La presentadora les lanzaba tanto a una como a otro si irían a la casa de 'Gran Hermano DÚO'. "¿Entrarías con Fresita a la casa?", le cuestionaba. Nico era claro y aseguraba que no dudaría en hacerlo 20 años más tarde de su aparición televisiva. "Con Fresita sí, a cualquier lado. La quiero mucho", compartía.

¡Momentazo! Fresita se atreve a cantar en la gran final de 'Uno de GH20'

Fresita ha entrado en directo en el 'reality' y ha asegurado que se encuentra en un buen momento. Acaba de empezar en la música con su single 'Amor es vida'. "Me dedico a la moda, colaboro en un programa de televisión y también canto", lanza. Además, se ha atrevido a cantar un poco de ese tema. ¡Dale al click y no te lo pierdas!