Silvia Herreros 03 NOV 2025 - 13:06h.

La influencer ha pasado el fin de semana en casa de la presentadora de 'Uno de GH 20'

Nagore Robles hace una promesa a Carla Flila tras los rumores de reconciliación

Nagore Robles y Carla Flila han pasado juntas el fin de semana. La presentadora de 'Uno de GH 20' y la tiktoker no se esconden y, tras su reencuentro durante el cumpleaños de Dulceida, cada vez son más las declaraciones y gestos que se dedican y las pruebas que apuntan a su más que posible reconciliación.

Mensajes como el que la exconcursante de 'GH 11' le dedicaba hace unos días a la popular creadora de contenido catalana (que tiene más de 4,7 millones de seguidores en TikTok y casi un millón en Instagram) o las múltiples fotografías que Carla no deja de compartir desde casa de Nagore, son para sus seguidores pruebas más que suficientes.

Antes de su ruptura, Carla y Nagore mantenían una discreta relación desde hacía tres años. Nunca llegaron a confirmar que estaban juntas y tampoco admitieron que lo habían dejado hasta pasado algún tiempo. Por eso, a quienes las siguen, tampoco les resulta tan extraño su actual comportamiento. "Te querré y cuidaré siempre Carla, siempre", prometía hace unos días Nagore a la influencer, que este fin de semana ha estado durmiendo allí con ella.

Desde el porche del impresionante chalet de la presentadora, en pijama, tapada con una manta y leyendo Feminismo para principiantes. Así se ha dejado ver Carla Flila a través de sus historias de Instagram. La fotografía ha sido realizada por Nagore, a quien muy sonriente, se puede ver en el reflejo del cristal. "Buenos días", escribe.

Horas más tarde, la joven dieciséis años menor que Nagore, ha decidido romper su silencio abiertamente y pronunciarse sobre su reconciliación con la presentadora y sobre el hecho de estar de nuevo en su casa.

A través de un story que la propia Nagore Robles ha reposteado, Carla habla. Sus palabras son claras, directas; y pueden ser entendidas como una auténtica declaración de amor y de intenciones que parece confirmar lo que para muchos era evidente desde hace semanas.

"Subo stories como si nada, pero wow...", escribe mientras comparte una fotografía en la que se puede ver a la presentadora de 'Uno de GH 20' de pie y de espaldas en el salón de su casa.

"Cuánto echaba de menos estos domingos, estas vistas, esta casa", continúa la influencer que, de manera sutil, se declara y reconoce que "por supuesto" lo que más ha extrañado en los tres meses que ha estado distanciada de Nagore Robles ha sido precisamente "a su propietaria".