Anabel Pantoja no puede acudir a la gran final de 'Uno de GH20'. Sin embargo, graba un motivador mensaje para los candidatos

Por fin llega a Mediaset Infinity la gran final de 'Uno de GH20' pues esto significa que el estreno de 'Gran Hermano' está aterrizando en Telecinco. Sin embargo, en el plató ha habido una ausencia que se ha notado pues es "súper importante".

Tal y como apunta Nagore Robles, durante el reality la colaboradora nos ha bailado, les ha dado de comer arroz con pollo y ha "arrastrado su culo por todo este plató": "La echamos muchísimo de menos. Anabel Pantoja, te queremos mucho".

Aunque la presentadora está segura de que le hubiese encantado acudir a este importante evento, también es consciente del motivo por el que se le ha hecho imposible estar presente. Un motivo que ha confirmado con el mensaje que Anabel Pantoja ha dejado grabado para los candidatos.

El mensaje de Anabel Pantoja

"Me hubiera encantado estar con vosotros hoy pero estoy aquí a tope porque llevo el baile... Daros las gracias porque he vivido esta experiencia de tu mano, Nagore. Ha sido maravilloso vivir esto contigo", agradece la colaboradora.

Eso sí, antes de concluir el reality, también quiere darles un mensaje a los finalistas: "Muchísimas gracias por habernos dado vida pero ahora tenéis que seguir dándola. Muchísima suerte para esta noche y os mando un abrazo enorme".

Nagore Robles, antes de continuar, decide mandarle una respuesta: "Es maravillosa. Es que yo a Anabel Pantoja, te lo juro, la clonaba. Es auténtica la tía. Un beso enorme y espero que tengas mucha suerte".