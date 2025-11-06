Gran Hermano 06 NOV 2025 - 16:39h.

Así es como puedes hacerte con uno de los recuerdos de la casa más famosa de la televisión

La casa de 'Gran Hermano 20', desde dentro: una obra "megalómana" con personalidad, encanto y llena de rincones que harán una edición única e irrepetible

Hace unos meses, la casa más famosa de la televisión cerró sus puertas para siempre. 'Gran Hermano' se despedía su mítica casa en Guadalix de la Sierra. Una casa en la que acumulamos cientos y cientos de recuerdos, historias que permanecerán para siempre y un sinfín de momentos en los que no han faltado las risas, los llantos y la emoción.

Pero ahora, y antes de decirle adiós para siempre, tienes la oportunidad de conservar un trocito de este lugar tan especial. Puedes hacerte con uno de los azulejos de la queridísima casa de Guadalix y te contamos cómo hacerlo.

Participa en el concurso

Para optar a uno de los 30 azulejos disponibles, solo tienes que participar en el concurso que se encuentra activo en nuestros perfiles oficiales en redes sociales. 10 de ellos se repartirán entre aquellos que participen en X, otros 10 entre aquellos que lo hagan en Instagram, y los otros 10 restantes, entre los que lo hagan a través de TikTok.

Requisitos para participar

Estos son los únicos requisitos que debes cumplir si quieres hacerte con uno de los últimos recuerdos de la casa de Guadalix:

En X , debes ser seguidor de @ghoficial y responder a la siguiente pregunta: ¿Por qué tienes ganas de que vuelva 'Gran Hermano'? Acompaña tú respuesta con el hashtag #EstrenoGH.

, debes ser seguidor de @ghoficial y responder a la siguiente pregunta: Acompaña tú respuesta con el hashtag En Instagram, debes ser seguidor de @ghoficial y participar en el post sobre el concurso respondiendo igualmente a la pregunta '¿Por qué tienes ganas de que vuelva 'Gran Hermano'?'.

debes ser seguidor de @ghoficial y participar en el post sobre el concurso respondiendo igualmente a la pregunta '¿Por qué tienes ganas de que vuelva 'Gran Hermano'?'. En TikTok, debes ser seguidor de @ghoficial y participar en el post sobre el concurso y, de la misma manera, responder a la pregunta '¿Por qué tienes ganas de que vuelva 'Gran Hermano'?'.

Hasta cuándo se podrá participar

El plazo para participar en el concurso comienza este jueves 6 de noviembre, día del gran estreno de 'Gran Hermano 20'. Podrás participar hasta el 13 de noviembre a las 14:00 horas.

Una vez seleccionados los usuarios que hayan publicado las respuestas más originales, nos pondremos en contacto con ellos por mensaje directo para comunicarles el premio y poder hacérselo llegar.

Bases legales X

Bases legales Instagram

Bases legales TikTok