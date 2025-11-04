Pedro Jiménez 04 NOV 2025 - 19:19h.

Telecinco acude al nuevo hogar de 'Gran Hermano', situado en Tres Cantos, en donde los concursantes convivirán desde este jueves

Sandra Barneda reacciona a la feliz noticia para Nagore Robles que tiene que ver con 'Gran Hermano': "Qué bien"

Compartir







"Un búnker". Así ha definido Miguel Martín, director general de Zeppelin, la nueva casa de 'Gran Hermano 20'. Y eso nos parece también a nosotros tras acudir por primera vez y en primera persona a la casa más famosa de la televisión, a menos de 48 horas de que comience el reality de convivencia de anónimos más esperado de todos. Una casa que de primeras sorprende por el estado en el que se encuentra, completamente en obras, pero que rápidamente le encuentras sentido a todo gracias a los espacios, colores, energía y olor que se respira: la casa está más viva que nunca y eso se nota.

En primer lugar, ya de entrada vemos una casa mucho más grande, alta y "aspiracional", como define Miguel Martín, director general de Zeppelin. Y tanto que aspiracional. Nuevos rincones van a dar lugar a múltiples tramas que surgirán de manera natural: los grupos que se vayan formando se van a poder dividir y, aunque ellos no lo quieran, "se van a enterar de lo que conspiran unos de otros". Algo que hace (más el espacio que la conspiración) del lugar una casa más agradable y, sobre todo -y a pesar de que todavía quedan cosas por ultimar- acogedora.

Entre el ruido de martillos, sierras eléctricas y taladros, nos vemos las caras con trabajadores (hay un total de 80 trabajando en la construcción de la nueva casa) que lo dan todo para que el jueves, la puesta a punto sea la de un programa a la altura de 'Gran Hermano', un reality que lleva 25 años en emisión. Sí, más de dos décadas y media. Lees bien.

Y un contraste claro que nos vemos obligados a destacar: a pesar de que varios redactores que acudimos nos preguntamos si se llegará a tiempo o no, rápidamente Miguel Martín nos saca de dudas: los tiempos son así y a pesar de la dificultad extra de este año, al ser una casa literalmente construida con madera, con la finalidad de reciclar "materiales sobre los que se han construido decorados", lo que se traduce en una casa totalmente diáfana, nada va a impedir que la casa de 'Gran Hermano' esté lista para las 21.45 horas de este jueves.

Seguimos avanzando y las dos habitaciones de la nueva casa de 'Gran Hermano' ubicada en Tres Cantos nos trasladan directamente al "amor y odio" que es posible que se respire dentro de esas paredes en más de una ocasión. Dos habitaciones con disposiciones diferentes y de distinto "carácter".

El invernadero, "un espacio emblemático"

Sin duda, hay un lugar que nos llama especialmente la atención y en donde nos detenemos más que en cualquier otro sitio de la nueva casa, siendo un claro punto de inflexión en la visita y que nos da una pista de dónde ocurrirán gran parte de las tramas, por no decir la mayoría de ellas: se trata del invernadero, el mítico salón de 'Gran Hermano', de nada más y nada menos que 200 metros cuadrados.

Y al fondo, una sala llama especialmente la atención. Pero no es una sala cualquiera, es ni más ni menos que el confesionario, un "lugar predominante dentro de la casa" que al atravesarlo invita a entrar y 'confesarnos'. Pero eso vamos a dejárselo a los Mamadou (primer concursante confirmado de esta edición de 'Gran Hermano') y compañía, que seguro que tienen más cosas que contar que un redactor con ganas de preguntarle al Súper cuál es el siguiente sitio al que le llevarán en su visita a la casa de 'Gran Hermano 20'.

Un jacuzzi impacta en pleno salón que, de la misma manera que el confesionario, invita a pegarnos un baño y más ahora que viene el frío... si no fuera porque todavía está en plena construcción. Además, en medio del salón, una especie de "palote" permitirá -informa Miguel Martín- "hacer travelling, creando un espacio cinematográfico" único.

Y al fondo, separado por una cristalera, el jardín, que a pesar de que parece y resulta más pequeño, es la magnitud del propio invernadero la que nos engaña con esa sensación. Un jardín en donde los concursantes no pasarán tanto frío debido a que está climatizado, gracias a una pérgola. Todo esto con la finalidad de que "el show que puedan encontrar aquí no lo encuentren en otro sitio que no sea la televisión".

"Una obra absurda y megalómana"

Y es que, sin duda, lo que nos podía parecer en pleno ecuador de la visita la nueva casa de 'Gran Hermano' lo ha definido el director de Zeppelin, Miguel Martín, con dos adjetivos: "Una obra absurda y megalómana". En cuanto a lo primero, queda claro que, aunque a priori transmita una sensación de un gran "centro comercial en obras" -como bien se ha escuchado entre los redactores que han acudido a la visita- pareciendo un poco "absurdo" todo, cada rincón de la casa, con sus espacios interconectados entre sí y sus colores llamativos, nos dan una pista de lo que está por llegar y nos invita a ser muy, pero que muy optimistas.

Y en cuanto a lo de "megalómana", el trabajo que hay detrás es de unas dimensiones estratosféricas... y muy difícil de explicar con palabras hasta que los concursantes hagan de ese "centro comercial" su casa durante más de dos meses de convivencia. "Este sitio no existía. No estaban las paredes aisladas, hemos tenido que meter instalación climática, el control de realización era un parking y el jardín no existía", subraya el director de Zeppelin, añadiendo que en condiciones normales, se habría tardado dos meses y medio, pero este año se ha necesitado más tiempo.

Como curiosidad, Miguel Martín desvela que valoraron y visitaron algunas otras casas por Colmenar y zonas del sur de Madrid, pero ninguno cumplía con los requesitos que Zeppelin quería: "Con suerte se llegó a un acuerdo", asegura un director general que confiesa que, en el pasado, esta nueva casa de 'Gran Hermano' era un lugar de importación de vehículos de lujo y estuvo, en un momento dado, de ser un lugar de proceso de datos.

Y cómo no, el clásico ojo de 'GH' (hay un total de 85 cámaras esparcidas por toda la casa) parece que nos vigila cada vez que cruzamos una esquina a lo largo de toda la visita. Pero con una novedad: esta vez se han bajado algunas a 1.55 metros, con la finalidad de tener un plano más frontal. Cine en estado puro, con tramas y nuevas sorpresas que las descubriremos, con los ojos bien abiertos y pegados a la televisión, este jueves, a las 21.45 horas, en Telecinco.

Todos los secretos, en 'GH. La Mudanza'

Los más seguidores del formato podrán descubrir todos los secretos de la construcción en el documental 'Gran Hermano. La Mudanza', que estará disponible de forma gratuita en Mediaset Infinity a partir del jueves 6 de noviembre, el mismo día en el que se estrena en Telecinco 'Gran Hermano 20'.