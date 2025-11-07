Inédito | Lorenzo se abre como nunca: "No expreso mis sentimientos, pero aquí me estoy descubriendo"
El novio de Nieves se ha sincerado con una de las solteras en Villa Montaña
Lorenzo y Nieves han decidido adentrarse en la aventura de 'La isla de las tentaciones 9' con un objetivo claro: confirmar que están hechos el uno para el otro, y que su compromiso es real. Pero sus primeros días en República Dominicana están siendo una auténtica montaña rusa.
Eso sí, este programa, sin duda, sirve para que todos aquellos que pasan por él aclaren tanto sus sentimientos como sus ideas. Y eso es algo que Lorenzo ya ha empezado a percibir. Esta experiencia lo cambia todo, y él ya ha notado algo que nunca antes había percibido.
"Yo soy una persona que no me expreso mucho, no suelto mucho mis sentimientos. Pero aquí, flipas", ha comenzado contándole a una soltera. "Aquí me estoy descubriendo. Es que ahora mismo, te cojo a ti, que te acabo de conocer, y te doy la chapa de tu vida y te empiezo a contar mi vida entera", ha continuado.