Las parejas que acuden a 'La isla de las tentaciones' suelen querer poner a prueba su relación para ver si están hechos el uno para el otro, también los hay que quieren ir allí para solucionar sus problemas de celos e inseguridades o quienes buscan consolidar su relación con esta experiencia. Este año, entre las parejas que han decidido enfrentarse a la tentación está la que han formado Darío y Almudena, que mantienen una relación desde hace once años. La pareja se conoció cuando eran adolescentes en una fiesta y, desde entonces, no se han separado. Almudena dice que es muy celosa y dependiente de Darío y después de más de una década de noviazgo buscan vivir en la isla aquellas experiencias que eran propias de la edad con la que se conocieron.

La media de tiempo de las parejas que han entrado este año al programa que dirige Sandra Barneda es de un año y pocos meses, por eso, entre los colaboradores de 'Vamos a ver' ha llamado la atención que Darío y Almudena quieran, después de tanto tiempo, poner a prueba su amor.

¿Qué experimentar después de 11 años de relación?

Pepe del Real, Anita Williams, Giovanna González y Adriana Dorronsoro se han puesto en la piel de la mencionada pareja para reflexionar cuál es el objetivo que tienen y qué buscan descubrir o experimentar poniéndose al límite y a prueba en 'La isla de las tentaciones'. Adriana Dorronsoro ha confesado que ella ha tenido parejas de muchos años de duración por lo que se puede hacer una idea de lo que quieren encontrar: "Yo puedo saber perfectamente lo que buscan. Cuando llevas once años está más instalada la monotonía en la pareja", ha comenzado diciendo la presentadora para, después, alegar el motivo por el que cree que Almudena y Darío han ido a la isla. Puedes conocer su respuesta dando play al vídeo.

Anita Williams que estuvo participando en la última edición de la isla, basándose en su experiencia y en su paso por el programa tiene claro que no se arriesgaría a ir si tiene una relación tan consolidada: "Directamente no iría a 'La isla de las tentaciones', pero si tengo que experimentar sería pasármelo bien y ya de ahí nos casamos", señala a esta web entre risas. Pepe del Real tambi�én ha querido compartir su opinión dando su punto de vista al especular sobre la verdadera razón por la que Darío y Almudena han podido viajar a República Dominicana: "Después de once años, algo te puede apetecer fuera de la pareja".

