Marta López, Alexia Rivas y Miguel Ángel Nicolás hacen sus apuestas sobre la persona o personas que serán las primeras en ser infiel

Montoya habla claro sobre su fenómeno viral y si alguien lo superará: "Espero que sufran lo menos posible"

La novena edición de ‘La isla de las tentaciones’ ha comenzado con cinco nuevas parejas que quieren poner a prueba su amor y ver si realmente están destinados el uno para el otro. Juanpi y Sandra, Darío y Almudena, Lorenzo y Nieves, Gilbert y Claudia, Rodri y Helena se han enfrentado cara a cara a la tentación y han disfrutado de la primera fiesta en ‘Villa Playa’ y ‘Villa Montaña’ lo que ha provocado que suene la primera luz de la tentación - perteneciente a Rodri que ha traspasado uno de los límites que impuso Helena - y la “furia” y enfado de las novias de los concursantes tras ver cómo se había desarrollado la noche en la otra villa.

Los colaboradores de ‘El tiempo justo’ opinan sobre quién será el primero en caer en la tentación

Marta López, Miguel Ángel Nicolás y Alexia Rivas, fieles seguidores de cada edición de ‘La isla de las tentaciones’ ya tienen sus primeras impresiones sobre lo que podría ocurrir en esta edición. Experimentando con su don divino de predecir cosas y viendo los dos primeros programas, los colaboradores ya tienen claro quienes serán los primeros en caer en la tentación: “No han vivido, así que puede que sea ahora el momento en el que digan: ‘jo, no he vivido, pues empiezo a vivir’”, explica Alexia en el vídeo que encabeza la noticia y haciendo su apuesta.

“Yo creo que estos tienen todas las papeletas de lo antes posible, caer”, apunta Miguel Ángel Nicolás sin dudarlo. Por su parte, Marta López ha querido mojarse más allá de las parejas dando un nombre en concreto del que cree que va a ser el primero en fallar a su pareja: “Hay uno muy gracioso…”.

El “enemigo” de los colaboradores de ‘Vamos a ver’

En todas las ediciones de ‘La isla de las tentaciones’ siempre hay un concursante que destaca por encima del resto, en la edición pasada fue el inolvidable Montoya y en esta está empezando a despuntar Juanpi, que con su escandalosa confesión sobre un vídeo sexual de él con su exnovia que fue visualizado por su actual pareja, Sandra, ha generado todo tipo de opiniones entre los colaboradores de ‘Vamos a ver’: “Creo que hay que tener muy pocas luces para arrancar un programa que sabes que vas a dar vídeos que va a ver tu chica y lo primero que cuentes sea eso”, afirmaba Pepe del Real. “Creo que ha sido más por hacerse el gracioso que por humillar a su pareja, no creo que la quiera humillar ya de primeras, ¿no?”, apuntaba Anita Williams que sabe bien de lo que habla tras su experiencia en la isla.