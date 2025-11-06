Marta López, Miguel Ángel Nicolás y Alexia Rivas han marcado sus límites en el caso de que fuesen a concursar en pareja a 'La isla de las tentaciones'

Ir a ‘La isla de las tentaciones’ no es una experiencia para la que todas las parejas estén preparadas. En esta nueva edición, Juanpi y Sandra, Darío y Almudena, Lorenzo y Nieves, Gilbert y Claudia, Rodri y Helena, son las cinco parejas que se han atrevido a enfrentarse a la tentación viajando hasta República Dominicana. Después de haber visualizado las primeras imágenes donde los chicos y las chicas han podido disfrutar de las primeras fiestas en ‘Villa Playa’ y ‘Villa Montaña’ junto a sus tentadores, los colaboradores de ‘El tiempo justo’ han hecho una apuesta sobre la persona que creen que caerá primero en la tentación.

¿Qué límites marcarían los colaboradores si fueran a ‘La isla de las tentaciones’?

Antes de conocer a los solteros y solteras, Sandra Barneda se personó en las dos villas para conocer qué límites querían poner para que, si sus parejas los traspasaban, la luz de la tentación sonase fuertemente como señal de aviso. Entre los que pusieron las parejas estaban las miradas de complicidad, meterse en el Jacuzzi, un beso o mantener una relación sexual. El trepidante sonido de la alarma no se hizo esperar y la primera noche ya sonó en la villa de Sandra, Almudena, Nieves, Claudia y Helena.

Después de nueve ediciones es normal que algunas condiciones para que la alarma suene se repitan, pero ¿qué límites pondrían los colaboradores si fuesen a la isla? Marta López, que volvió a casarse por segunda vez durante este verano, y a la que se le han conocido públicamente varias parejas, nos quiso sorprender con su respuesta en relación a los límites que ella marcaría. ¡Dale play al vídeo para conocerla!

Por su parte, Miguel Ángel Nicolás tiene un concepto muy diferente a lo que se va a hacer en ‘LIDLT’ y para él lo más “divertido” sería “no poner ningún límite”: “Para ir mal, te quedas en casa. Ya que vas, hay que darlo todo”.

Otra de las colaboradoras del mencionado programa que nos ha querido dar su opinión ha sido Alexia Rivas que ha valorado la valentía de los concursantes que van allí: “Ole sus narices, como para no salir desquiciado”, ha dicho admitiendo que ella si fuese “lo pasaría fatal”.

¿Quién será el primero en caer en la tentación?

Además de hablar de sus límites, Marta López, Miguel Ángel Nicolás y Alexia Rivas han hecho sus primeras apuestas sobre quién será la persona que falle a su pareja por primera vez en la isla. Dos de ellos apuestan por la pareja formada por Darío y Almudena que tienen una relación consolidada desde hace 11 años, pero Marta ha reconocido que hay un chico de las parejas al que cree que veremos dentro de muy poco cayendo con su tentadora. ¿Quién será?