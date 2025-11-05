Pedro Jiménez 05 NOV 2025 - 22:17h.

La malagueña se ha roto durante la elección de citas y, después, ha sido su pareja quien no ha podido evitar las lágrimas: "Me encuentro súper débil"

La elección de citas entre las parejas y los tentadores de 'La isla de las tentaciones 9' ha estado llena de tensión... y también de lágrimas. Y es que Almudena se ha mostrado muy afectada desde que ha llegado, al ver a Darío, tras las imágenes que vio de él dejándose llevar en la primera fiesta de los chicos. "He visto eso el primer día, ¿qué no voy a ver dentro dentro de diez días?", se ha preguntado la malagueña, para confesar que le "dolió mucho".

Darío, por su parte, ha dejado claro que hay límites que no va a sobrepasar y le ha pedido que esté bien en su villa y que no se derrumbe. "No puedo. Lo intento y no puedo", ha dicho una Almudena, ante el ánimo de su pareja con la finalidad que dé un vuelco a la situación e intente sacar su mejor versión en esta experiencia. "¡No puedo ser yo! Tengo una sensación que jamás la he tenido. Me encuentro súper débil", ha subrayado Almudena.

Pero las palabras de Darío han sido muy rotundas: "Yo soy una persona muy difícil. Y quiero demostrarte que no van a poder conquistarme", le ha dicho a su pareja, tras lo que han quedado en un pacto. Darío se "va a relajar" en su villa con las tentadoras y Almudena va a intentar "estar bien" en esta aventura. Por último, Darío le ha lanzado una serie de piropos a su pareja, para subirle un poco el ánimo: "Estás guapísima".

Las lágrimas de Darío tras la elección de cita de Almudena

Pero más adelante, los papeles se han intercambiado y esta vez, Darío es el que se ha venido completamente abajo después de que su pareja Almudena eligiese su cita y con ello, su tentador favorito: la malagueña ha elegido a Borja, que le ha dedicado unas emotivas palabras tras recibir el collar. "Pienso que es una niña espectacular. Tiene un corazón más bonito que ella y ya es difícil", ha dicho.

Almudena, que instantes antes estaba llorando ha reconocido que le dio "coraje" cuando Borja no la eligió a ella en la primera entrega de collares del otro día, sacando su carácter.

Tras este momento y después de decirle Darío a Borja que no "quiere que le falte al respeto (a su pareja Almudena), puesto que con ella hay que tener delicadeza al ser muy sensible", se ha roto: "Necesito que seas tú, no te puedo ver en un cuarto llorando. A mí me está costando, pero necesito que tú también lo hagas. Quiero que veas que puedes estar bien para que no tengas dependencia", le ha dicho Darío a Almudena, afectado.