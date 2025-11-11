Patricia revoluciona la casa por la desaparición de un plato de patatas

Gran Hermano 11 NOV 2025 - 22:42h.

Patricia ha puesto el grito en el cielo tras ver que la comida que se había reservado había desaparecido

Menos de una semana en la nueva casa de ‘Gran Hermano 20’ y la guerra ya ha comenzado, ¿cuál es la gota que ha colmado el vaso en esta ocasión?: la desaparición de un plato de patatas. Patricia ha puesto el grito en el cielo tras ver que la comida que se había reservado había desaparecido, y en su lugar solo quedaba un plato a medio comer.

“¿Has cogido este plato? Y me lo dejas con un tenedor y medias patatas que era mi comida de medio día”, estallaba Patricia en la cocina bajo la atónita mirada de sus compañeros. Paula le ha explicado que pensaba que era su plato de comida porque ella tampoco había comido, ya que le había preguntado a Mamadou si era su almuerzo. “¿Y no preguntas? ¿Ves un plato y no preguntas de quién es?”, le recriminaba Patricia.

Mamadou ha querido mediar en esta pelea y poner un poco de calma en la casa: “Entiendo tu situación Patricia, pero es igual de respetable tu situación como la suya”.

“Yo chillo las veces que a mí me dé la gana”

En ese momento, Aroa se ha unido en la conversación para defender a Paula, pero Patricia le ha dicho que no se meta: “¡Contigo no estoy hablando!”, gritaba. Ese comentario ha sido el que ha desatado un enfrentamiento brutal en la casa, involucrando a la mayoría de los concursantes, pero especialmente a Aroa y Patricia.

“¡No me da la gana de que todo el p*** día estés gritando! Me estás volviendo loca. Yo chillo las veces que a mí me dé la gana”, exclamaba Aroa fuera de sí. Patricia le ha dicho que no le gritase en un encontronazo muy fuerte.

La pelea ha terminado con Patricia hablando directamente a cámara para pedir que no puede consentir estas peleas: “Esta provocación hay que pagarla, porque yo me estoy controlando”, explicaba.