Las imágenes inéditas del enfrentamiento entre Patricia y Paula durante los posicionamientos

Jorge Javier Vázquez tiene que intervenir para poner orden en los primeros posicionamientos de ‘Gran Hermano 20’: “Es por respeto”

‘GH 20: La vida en directo’ arrancó con fuerza este lunes con unos posicionamientos que dejan claro que, entre algunos concursantes de ‘Gran Hermano 20’, hay más de una cuenta pendiente. Es el caso de Patricia y Paula, que protagonizaron un tenso enfrentamiento del que tenemos imágenes inéditas.

Todo comenzó durante el programa presentado por Jorge Javier Vázquez. Paula decidió colocarse detrás de su compañera en la ceremonia de posicionamientos, dejando claro que prefería que se salvaran de la expulsión Aroa, Raúl o Lorena, los otros nominados que podrían abandonar la casa de Tres Cantos el próximo jueves.

Al ver a la ferviente creyente detrás de ella, la nominada no tardó en estallar, asegurando que se sentía “molesta”: “Es la única por la que he dicho que voy a hacer el esfuerzo de hablarle más delicado”, dijo durante el directo.

Sin embargo, ahí no terminó la cosa. Ambas continuaron con su enfrentamiento una vez terminó la conexión. Si quieres ver las imágenes de lo que ocurrió fuera de ‘GH 20: La vida en directo’, dale al play al vídeo que encabeza esta noticia.

Patricia y Paula continuaron su disputa en ‘GH’

Después de lanzarse varias indirectas en GH 20: La vida en directo, las dos concursantes siguieron discutiendo. Paula le dijo a su compañera que no entendía su enfado y le recriminó que pusiera en duda su compromiso con el cristianismo: “Me preguntaste que, si era cristiana, por qué no había hecho voluntariados”, declaró.

Para defenderse, Patricia respondió: “Era una pregunta sin maldad. Me parece injusto, porque quieres darle la vuelta a la tortilla. Eres demagoga, eres muy lista”, dijo, poco antes de volver a poner contra las cuerdas a su compañera: “Como yo no soy sucia, no voy a decir que hace un rato estabas mala y ahora estás superbién”.

“Ha sido empezar la gala y te has puesto a bailar, cuando llevabas todo el día mala”, añadía la nominada. A estas palabras, la religiosa replicó: “Qué sucia eres (…) Si quisieras conocer mi religión, me preguntarías qué me ha pasado en la vida para creer en Dios”. Un enfrentamiento de alta tensión que deja claro que, por el momento, lo suyo es irreconciliable.

'Gran Hermano 20', 24 horas en directo

