Paula se sincera con Jorge Javier sobre su inicio de concurso y comparten un momento místico

Gran Hermano 11 NOV 2025 - 22:00h.

Jorge Javier anima a Paula en el confesionario: "Estás en el programa adecuado"

Lo que no se vio del enfrentamiento entre Patricia y Paula en los posicionamientos: "Qué sucia eres"

Jorge Javier ha conectado durante ‘Gran Hermano 20: la vida en directo’ con el confesionario de la casa y ha sorprendido a Paula rezando para calmar sus nervios tras los primeros días de concurso: “Estaba un poco nerviosa y estaba rezando un poquito un Padre Nuestro”, explicaba la concursante.

“Necesitaba relajarme. Me gustaría decirte que ha sido un inicio de experiencia bonito, pero no es el caso”, reconocía Paula, “ha sido un poco una montaña rusa de emociones, la verdad”. El presentador ha aprovechado la conexión preguntarle qué es lo que ha fallado para que no haya tenido un buen arranque del concurso.

Paula ha explicado que con los conflictos y con las malas maneras se pone tensa y nerviosa: “Han ido pasando un montón de cosas, y todas seguidas”. Además, la concursante tiene claro que le ha desequilibrado la frase de su compañero Jonay en la que ha dicho que estaba en “el programa equivocado”. Jorge Javier le ha querido dar ánimos y le ha remarcado que ella está en “el programa adecuado”.

Un momento de introspección y canto

Para despedir la conexión, Jorge Javier le ha pedido a la concursante cantar juntos una oración de Dios: “Me encantaría cantar la de “Señor, me has mirado a los ojos”, ¿lo cantamos?”. Paula no ha dudado ni un solo momento y se ha atrevido a lanzar sus oraciones en un dúo con el presentador, dejándonos un momento icónico de la noche.