Marta Peñate y Lucía Sánchez han sido las colaboradoras elegidas por las chicas para descubrir al primer novio infiel de la edición

Sandra reacciona a la confesión de Juanpi sobre su infidelidad antes de 'La isla de las tentaciones 9'

Sandra Barneda lo ha adelantado desde el inicio de ‘El debate de las tentaciones’. Uno de los chicos ya ha caído en la tentación en Villa Montaña y el lunes podremos descubrir su identidad en un nuevo programa de ‘La isla de las tentaciones’ a las 21:45 en Telecinco.

Pese a que toda España lo descubrirá dentro de unos días, algunas de las colaboradoras del programa que puedes ver en exclusiva en Mediaset Infinity sí que han podido adelantarse y ya han podido ver las imágenes.

Marta Peñate y Lucía Sánchez, en shock al descubrir al desleal

Las participantes de ‘La isla de las tentaciones 9’ han sido las encargadas de elegir qué colaboradoras iban a tener el privilegio de ver las im�ágenes de la primera infidelidad que ha tenido lugar en Villa Montaña y han puesto cara al primer chico que se ha dejado llevar por la tentación.

Todas lo han tenido claro y han elegido que fueran Lucía Sánchez y Marta Peñate las que descubrieran al primer hombre desleal de la edición. Nada más verlo, sus caras han sido un auténtico poema y se han quedado de lo más asombradas: “No me lo puedo creer. Llevo diciéndolo desde el principio”, decía la mujer de Tony Spina.

“Qué sinvergüenza, lo sabía”, añadía la tertuliana. “Qué coraje me da que sea esa persona”, apuntaba Lucía Sánchez, que añadía: “Estoy muy indignada. Me molesta cuando uno de los miembros de la pareja es el buenecito y después…”.

Aunque las chicas no la han elegido para que viera las imágenes, Terelu Campos tampoco ha querido perderse ese momento y se ha levantado de su silla de colaboradora para ver las imágenes. Un vídeo que a ella tampoco la ha dejado indiferente: “Es del que menos me lo esperaba”, apuntaba.

Recuerda que el lunes podrás poner nombre y cara al que ha sido el primer novio desleal de la novena edición de ‘La isla de las tentaciones’.