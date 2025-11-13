Sandra reacciona a la confesión de Juanpi sobre su infidelidad antes de 'La isla de las tentaciones 9'

Ana Carrillo 13 NOV 2025 - 08:00h.

En el vídeo de su casting para participar en 'La isla de las tentaciones 9', Juanpi confesó que le había sido infiel a su novia Sandra y que no le gustaría que ella se enterase. Contó que la deslealtad ocurrió en una noche de fiesta por Granada: "Una niña no paraba de entrar y buscarme hasta que ya empezó un poquito el toqueteo. Le toqué el culito y nos dimos un beso tonto, pero no pasó nada más".

La amiga de Almudena no conocía esa información pero ahora ya es consciente de que su pareja le había sido infiel antes de acudir al programa presentado por Sandra Barneda y ha querido reaccionar en Instagram. "Cuando veo el casting de mi novio", ha escrito junto a un vídeo en el que comparte el significativo mensaje de la canción 'Lárgate' de Ana Mena: "Y no está bien deseárle la muerte a nadie, pero quisiera que te faltara el aire y abrirte el cora' y sacarte mi parte".

En su primera hoguera junto a sus compañeras, Sandra ya descubrió que Juanpi podría haberle sido infiel porque él confesó en Villa Montaña que había sido desleal a una de sus parejas, aunque no especificó a quien. A la gaditana le sentó fatal que revelase tal cosa porque tenía entendido que su novio no había sido nunca infiel ni a ella ni a sus exparejas.

¿Le gusta su madre?

Juanpi hizo más confesiones en Villa Montaña y es que jugando al 'yo nunca' con sus compañeros admitió que "alguna vez" se había sentido atraído por la madre de una de sus parejas. A Sandra no le ha sentado nada bien que haya revelado esa información y ha estallado de nuevo en la hoguera.

Tan enfadada salió de la hoguera que aseguró que nada más llegar a Villa Playa iba a seguir dando pasos con Andrea: "Le voy a pedir a Andrea que me ponga mirando para Italia".