Lara Guerra 12 NOV 2025 - 23:59h.

Lorenzo responde en redes sociales a los comentarios negativos que recibe a través de redes

Avance del siguiente programa de 'La isla de las tentaciones 9'| La explosiva reacción de Gilbert al enterarse en la hoguera de la infidelidad de Claudia

Compartir







'La isla de las tentaciones 9' ha comenzado fuerte y por primera vez en la historia del reality una pareja ha sido expulsada después de que las cinco parejas se saltaran las normas. Este suceso hizo que cada uno de ellos eligiese qué pareja tenía que abandonar la experiencia como castigo por lo sucedido.

Lorenzo y Nieves fueron los elegidos por sus compañeros de cada villa y en su reencuentro, ambos se sinceraron sobre lo que les ha aportado esta experiencia. Tras esto, tomaban la decisión de abandonar juntos 'La isla de las tentaciones 9'.

Tras emitirse su último programa, Lorenzo no ha dudado en expresar en redes sociales como se siente después de finalizar su paso por la isla más dura de toda la televisión a nivel sentimental. En primer lugar, el que fuera participante daba las gracias por los mensajes bonitos recibidos: "Lo primero deciros que muchísimas gracias por el apoyo porque es increíble la cantidad de mensajes que me llegan, y que en un mundo como el de hoy en día y siendo un programa que lo ve tantísima gente y opina…que te lleguen tantos mensajes y que sean 4 o 5 malos y el resto todos buenos mola mucho".

Lorenzo, sobre los comentarios malos: "Son palabras demasiado fuertes"

Por otro lado, también ha hecho una valoración sobre los mensajes no tan positivos que ha recibido a través de las redes sociales: "Que te digan que eres muy guapo está bien, pero que la gente se sienta identificado contigo y que tengas buenos valores para mí sinceramente es mucho mejor". Sin embargo, el concursante hacía un apunte sobre esos comentarios negativos: "Quiero quejarme, pero no quiero quedar de llorón, pero si que he visto muchos mensajes con la palabra de manipulador, controlador, criminal y de verdad creo que deberíamos bajar un tono y no utilizar esas palabras a la ligera".

Por último, Lorenzo detalla que "no siempre tienes que decir guapo a alguien y si crees que no te estás portando bien con tu pareja, creo que dijiste una cosa fuera de lugar pues me parece bien, pero utilizar esos términos como narcisista o controlador no se debería utilizar tan a la ligera. Son palabras demasiado fuertes como para utilizarla, es mi humilde opinión y simplemente quería decírosla. Os quería volver a dar las gracias y comentaremos el programa con risas, memes y fotos. Nos vemos."