Helena desvela por qué Rodri tiene desconfianza hacia ella en 'El debate de las tentaciones'

Helena se estrenó en ‘La isla de las tentaciones 9’ muy preocupada por su relación y, nada más llegar a Villa Playa, no dudó en desahogarse con los solteros sobre la situación de su noviazgo con Rodri. Entre otras cosas, relató la desconfianza que este tiene en ella y aseguró: “La relación ahora está muy mal”, declaró.

Pero ¿por qué él no se fía al cien por cien de ella? ¿Qué fue lo que la participante del programa de Sandra Barneda hizo antes de poner un pie en el paraíso? Ella misma ha sido la encargada de aclararlo en ‘El debate de las tentaciones’, donde se ha sincerado por completo con los colaboradores sobre el origen del desgaste en su pareja.

Helena habla en ‘El debate de las tentaciones’ de sus errores del pasado

Tras ver unas imágenes de un acercamiento entre Rodri y Olatz, Helena se ha quedado completamente a cuadros y no ha dudado en expresar su enfado: “Es que yo entré al programa porque era yo la que le tenía que demostrar a él… ¿Perdona? ¿Y qué está haciendo él?”, comenzaba diciendo.

“Tanto que dice él de mis faltas de respeto fuera… ¿Esto qué es?”, apuntaba, visiblemente afectada. Ha sido tras esa frase cuando Suso ha querido interesarse por cuáles fueron esos errores del pasado que ella cometió y por los que parece que su todavía pareja aún no la ha perdonado.

Muy sincera y tajante, Helena ha aclarado que “nunca” le ha puesto los cuernos a su chico y que no ha hablado con “otros chicos” mientras estaba con él: “He tenido errores”, ha comenzado diciendo, antes de relatar qué fue lo que realmente hizo antes de viajar a República Dominicana para poner a prueba su relación con él.

Si quieres descubrir qué fue aquello tan ‘grave’ que hizo la participante de ‘La isla de las tentaciones’ y por lo que Rodri todavía no ha pasado página, no dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia.

El acercamiento de Helena con Albert Barranco

Pese a que ella sigue preocupada por lo que su novio está haciendo en Villa Montaña, hay que decir que Helena tampoco está perdiendo el tiempo en ‘La isla de las tentaciones’ y que cada vez está más cerquita de Albert Barranco, su tentador favorito.