17 NOV 2025 - 23:50h.

Helena se muestra en redes enfadada tras el visionado de la primera hoguera de 'LIDLT 9'

Después de que Rodri sea el segundo de los chicos de 'La isla de las tentaciones' en enfrentarse a la primera y decisiva hoguera; Helena no ha podido aguantar las ganas de pronunciarse en sus redes sociales para desvelar cómo se ha sentido al ver sus reacciones.

Todo sucedía al ver las imágenes de Juanpi en las que aparece la pareja de Rodri de fondo con el resto de solteros y esto ya marcaba para él que su novia no le estaba dando el respeto que merece. Después de esto, Sandra Barneda le preguntaba de qué manera prefería ver las imágenes, si solo o con el resto de compañeros, y él sin dudarlo prefería apoyarse en ellos.

El concursante se mostraba completamente enfurecido y decepcionado con la actitud de su pareja al ver el acercamiento entre ella y Barranco. Sin poder dar crédito de estas imágenes, el concursante de 'LIDLT' aseguraba que "es una hipócrita. Me lo esperaba, pero es una mentirosa. Muchas palabras, pero pocos hechos".

Asimismo, la presentadora al ver su reacción, le preguntaba cómo se encontraba a lo que él confiesa que "veo a una Helena que se lo está pasando bien, pero ya está con sus comentarios y sus tonterías. Esto ya me lo conozco, lo he visto en la calle. Parece que ella es la tentadora. Yo me estoy dejando llevar, pero ella creo que también lo va hacer, y ella es la que me tiene que demostrar aquí". Y de nuevo, expresa la misma desconfianza con la que vino al comienzo del reality: "No confió en ella, Sandra, para qué elige a Iñaki si luego va a estar con Barranco tonteando"

Helena se pronuncia en redes después del visionado de la primera hoguera

Después de ver las primeras hogueras, Helena no ha dudado en pronunciarse y mostrar su completa decepción ante las palabras de Rodri. Sin pensárselo ha comentado a través de un vídeo con música que "sé que estás intentando que España crea que te puse los cuernos y no está pasando".