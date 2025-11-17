Pedro Jiménez 17 NOV 2025 - 23:43h.

Sandra Barneda se ha reunido con los chicos y las chicas para avanzar en su aventura en 'La isla de las tentaciones 9' y, como bien ha dicho la presentadora de Telecinco, "seguir experimentando qué es lo que van sintiendo en cada momento". Esto se traduce en que han tenido que elegir a sus solteros y solteras favoritas para disfrutar de su segunda cita ya en lo que llevamos de curso.

Darío ha sido el primero en elegir, escogiendo a Cristina y dirigiéndose a ella como alguien "muy divertida": "Nos reímos nucho y es muy cariñosa. Me gusta estar con ella", ha señalado el andaluz, con ganas de seguir conociéndola. Cristina ha mencionado la palabra "conexión" y se ha mostrado con muchas ganas de tener esa segunda cita.

Posteriormente, Gilbert ha elegido a Noelia, aludiendo a que es la que más ha estado ahí en los momentos difíciles para él, como el último que ha vivido tras las imágenes que ha visto de Claudia en su primera hoguera.

Juanpi, por su parte, ha escogido esta vez a Mara en lugar de Érika: "Es una niña diez, pero seguir conociéndola sería mentirme a mí mismo, porque Mara me puede llegar a tentar más", una decisión que tanto la propia Mara como Érika -han confesado- se esperaban y más después de los últimos movimientos que Juanpi había tenido en la villa.

¡Álvaro elige a Érika y tendrá una primera cita con ella!

Álvaro Rubio también ha sido uno de los que ha escogido a su soltera favorita (en su caso, la primera cita, puesto que hace muy poco que emprendió su aventura en República Dominicana) y su decisión ha sorprendido y mucho a Sandra Barneda, que no ha tardado en reaccionar. Y es que según el participante de 'La isla de las tentaciones 9', ha tenido muchas dudas hasta el momento de su decisión: "Se me ha pasado por la cabeza Cristina, me parece una chica muy guapa, pero está conociendo a Darío...".

Finalmente, Álvaro ha escogido... ¡a Érika!: "Creo que tenemos una conversación para cerrar por fin el capítulo. Se la voy a dar temblando, la verdad. Tengo miedo de que Mayeli se lo tome como un ataque", ha dicho un Álvaro que ha matizado que tan solo quiere con esto "cerrar de manera definitiva" un ciclo.

La reacción de Sandra Barneda ante la elección de Álvaro

"Empiezas apostando fuerte por la confianza", ha dicho Sandra Barneda, que se ha quedado enmudecida al ver la decisión de Álvaro, quizás, inesperada para todos. Y es que, aunque parece que Álvaro quiere dejar atrás esto, con la cita es posible que se le remuevan cosas... que a Mayeli no le harán mucha gracia cuando las vea. Érika, por su parte, ha apuntado que se siente cuanto menos sorprendida: "Ha sido bastante valiente. Si lo que quiere es demostrarle a Mayeli que conmigo no tiene nada, es buena opción. Podrían pasar miles de cosas, cuando esto avance veremos".

Por último, Rodri ha elegido a Olatz: "Es mi apoyo incondicional dentro de la villa", dándole a la vasca una segunda cita y con muchas ganas de conocerla más en profundidad.

Las chicas eligen a sus solteros favoritos

Por otro lado, las chicas también han elegido a sus solteros favoritos, lo que se traduce en sus segundas citas, excepto en el caso de Mayeli, que tendrá su primera cita en 'La isla de las tentaciones 9'.

