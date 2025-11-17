Pedro Jiménez 17 NOV 2025 - 23:15h.

La nueva participante de 'La isla de las tentaciones 9' ha destapado todos los detalles en 'Villa Montaña': "Le puse los cuernos..."

Álvaro protagoniza un tenso reencuentro con Érika en 'La isla de las tentaciones 9' y... ¡Mayeli descubre que la tentadora está en 'Villa Montaña'!

Mayeli ha pasado sus primeras horas en 'Villa Playa' rodeada de sus nuevos compañeros e integrándose de la mejor manera. Risas, primeros intercambios de palabras, momentazos... pero sobre todo, confesiones. Y una de ellas no nos ha podido sorprender más, debido a que Mayeli -en este caso- no lo había desvelado jamás. Y es que la ecuatoriana pero afincada en Valencia ha contado nada más y nada menos... ¡que le puso los cuernos a su pareja Álvaro! Todo esto después de que Álvaro se los pusiera a ella, como ya es bien sabido.

Antes de nada, Mayeli ha confesado que le "da cosa" que Érika comparta villa con Álvaro porque "va a ir a saco": "Pero también, ¿sabes qué pasa? Que si esto no lo veo, a lo mejor no lo veo nunca", ha señalado Mayeli ante sus compañeros en 'Villa Playa'. Además, Mayeli ha reconocido que no sabe todavía a quién dar su cita, puesto que apenas ha hablado con nadie y con quien lo ha hecho (Juanjo) es demasiado joven para ella.

Mayeli cuenta que ha sido infiel a Álvaro

Ha sido en ese preciso momento cuando Mayeli Díaz ha señalado que Álvaro es celoso, pero ella lo es todavía más. Y ha confesado que un día le fue infiel a Álvaro Rubio: "Le puso los cuernos estando con él, solo una vez. Estaba enfadado con él y envié alguna foto 'hot' y cosas así. Son cuernos cibernéticos", ha subrayado, tras recordar a todos que Álvaro, por su parte, se los ha puesto a ella con Érika.

No obstante, Mayeli ha contado ante las cámaras de 'La isla de las tentaciones 9' que está muy pillada y "enamorada" de su pareja Álvaro Rubio: "Hay tantos tíos guapos que ninguno me parece guapo. Yo no sé qué me habrá dado, pero estoy muy enamorada de él y no hago más que pensar qué estará haciendo él en la otra villa".

La conversación de Álvaro con Érika en 'La isla de las tentaciones 9'

Mientras tanto, en 'Villa Montaña', Érika se ha dirigido a Álvaro Rubio como "modelo de revista" y le ha pedido "perdón por lo que le haya molestado de ella", dejando así atrás los malos rollós y haciendo borrón y cuenta nueva en esta aventura, para ellos, compartida por segunda vez: "Han habido muchos factores que han alterado el producto", ha señalado Érika. "Ha sido en general todo, yo creo que nos hemos pasado todos con todos y ya está. Todos lo hemos hecho mal", ha dicho Álvaro, por su parte.

Érika ha negado que Álvaro sea mala persona y este ha reconocido que ha tenido alguna cagada que otra: "Tendría que haber sido más valiente y tengo que aprender a afrontar las cosas", ha señalado Álvaro. Un intercambio de palabras un poco abstracto y ambigüo, pero que si algo nos deja claro es que los dos van a exprimir esta nueva aventura al máximo y sin pensar en nada del pasado que les pueda afectar o condicionar su experiencia.