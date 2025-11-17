Antía Troncoso 17 NOV 2025 - 22:07h.

Rodri rompe en llanto al ver las imágenes de su pareja Helena con su tentador Barranco y explota contra ella: "Es una hipócrita"

La desesperación de Juanpi al ver las imágenes de Sandra en 'La isla de las tentaciones 9': "No estaba preparado para ver estas cosas"

Compartir







Rodri era el segundo de los chicos de 'La isla de las tentaciones' en enfrentarse a su primera hoguera. Lo hacia después del turno de Juanpi y, guiándose tan solo por las imágenes de su compañero en las que Helena aparecía de fondo con los solteros, aseguraba estar convencido de que su novia no le estaba respetando.

Antes de visualizar sus imágenes, Rodri, que llegaba al programa en medio de una guerra de desconfianza con Helena y buscando la experiencia que le permitiese volver a creer en ella, lo tenía claro: "Pienso que me la puede liar porque fuera no me ha demostrado muchas cosas. No me quiero adelantar, pero no veo que me esté respetando". Tras esto, Sandra le preguntaba cómo prefería ver las imágenes, solo o con sus compañeros, y Rodri no dudaba ni un solo segundo: "Con ellos siempre".

Rodri ve imágenes de Helena con Barranco y estalla: “Es una mentirosa y una hipócrita”

El concursante reaccionaba a las imágenes de su novia, en las que podía ver el creciente acercamiento y tonteo entre ella y Barranco. Rodri, completamente decepcionado y enfurecido con Helena por su actitud con el tentador explotaba contra ella: "Es una hipócrita. Me lo esperaba, pero es una mentirosa. Muchas palabras, pero pocos hechos".

En ese momento, Sandra Barneda, que veía a Rodri volver a su sitio con cara de enfado, le preguntaba cómo se encontraba y este se sinceraba: "Veo a una Helena que se lo está pasando bien, pero ya está con sus comentarios y sus tonterías. Esto ya me lo conozco, lo he visto en la calle. Parece que ella es la tentadora. Yo me estoy dejando llevar, pero ella creo que también lo va hacer, y ella es la que me tiene que demostrar aquí".

PUEDE INTERESARTE Inédito | Rodri se olvida de Helena mientras Olatz lame su torso untado de chocolate

Esta afirmación hacia que la presentadora le recordase que ambos estaban ahí para ponerse a prueba y demostrarse, a lo que él contestaba: "No confió en ella, Sandra, para qué elige a Iñaki si luego va a estar con Barranco tonteando". Y es que Rodri piensa que lo de su novia son todo palabras y que a la hora de la verdad no le demuestra nada. Y, a pesar de que Sandra le señalase que Helena nunca le había sido infiel, Rodri lo ponía en duda:

"Que yo piense no, pero me ha faltado el respeto muchas veces. Yo con ella me he portado de diez desde el minuto uno, siempre la he respetado, la he cuidado, he dado todo por ella, he querido que fuese mejor persona y al final..." aseguraba el concursante antes de romperse por completo. Sin embargo, la cosa no acaba aquí y Rodri se enfrentaba a más imágenes de Helena, que le hacían ponerse furioso por la complicidad de su pareja con el tentador: "Faltar el respeto es su profesión"

Rodri, destrozado tras su primera hoguera

Una vez hubo terminado su turno y comenzado el de su compañero Darío, la presentadora, que se percataba de que Rodri estaba otra vez al borde del llanto se dirigía a él para tranquilizarlo y saber qué le estaba ocurriendo, y este respondía con lágrimas en los ojos: "Estoy sensible y ya está. Aunque esté disfrutando dentro de la villa, yo sabía que esto me iba a hundir".

El agradecimiento de Juanpi a sus compañeros: “Sois los mejores”

En las primeras hogueras de los chicos, Juanpi era el primero en enfrentarse a las imágenes de su novia Sandra. El concursante se desesperaba por completo al ver la gran conexión entre Sandra y su tentador Andrea. Unas imágenes que le dejaban completamente en shock e, incluso, llegaba a asegurar que no estaba reconociendo a su propia pareja: "No se está controlando, es asqueroso".

"No me esperaba imágenes tan fuertes, va muy rápido. Creo que le está gustando más de la cuenta", decía el concursante antes de que finalizase su hoguera. Tras este momento, sus compañeros le intentaban reconfortar y este les agradecía su preocupación: "Gracias chicos, sois los mejores".