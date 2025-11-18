Luego de que Claudia viviera momentos de pasión con Gerard, hablamos con los colaboradores de 'Vamos a Ver' sobre su rol en el programa

El futuro de Rodri y Helena dentro de ‘LIDLT’: “Su vínculo emocional está erosionado por la desconfianza”

Compartir







Mientras la temperatura sube en Villa Playa y Villa Montaña, con algunos participantes al borde o ya del todo lanzados a la tentación, es momento de analizar cómo se mueven las fichas y qué estrategias despliega cada jugador. Porque sí, esto, después de todo, no es más que un juego. Peligroso para algunas parejas, divertido para otras, dramático para las que terminan rotas y enfadadas, e ilusionante para aquellos que descubren un nuevo amor en el programa.

Hablamos con los colaboradores de 'Vamos a ver', que no se pierden ningún episodio del reality y están pendientes de cómo avanzan cada una de las parejas con paso firme hacia la infidelidad. Una de las primeras en caer fue Claudia, la novia de Gilbert, que primero empezó tímidamente dándole unos besos a Gerard, y ya hubo pasión desenfrenada. ¿Cómo consiguió Gerard Arias tentar a Claudia tan rápido?

Para los colaboradores el mérito es todo suyo, porque Gerard sabe aprovechar sus atributos para la conquista. "Es un crack", dijo Pepe del Real, completamente rendido de admiración ante el tentador VIP. Adriana Dorronsoro no pudo evitar demostrar que le parece guapísimo y que seguramente sabe lo que tiene que decir a una chica. Dale Play para sumarte al análisis que hacen de su juego.

Además... ¿Qué va a ocurrir entre Rodri y Helena?

Los concursantes de 'La isla de las tentaciones' se han enfrentado ya a su primera hoguera donde han podido descubrir cómo sus respectivas parejas están disfrutando de la experiencia con sus tentadores. Rodri y Helena, tras un año de relación, entran a este reality por la desconfianza del joven y para que ella "le demostrase" que podía tener fe en su fidelidad. Los colaboradores del debate, Marta Peñate, Arantxa Coca, Manuel González y Lucía Sánchez, tras haber presenciado los tres primeros programas de la edición y viendo cómo están avanzando con sus tentadores, tienen claro lo que va a ocurrir entre ellos: "Helena, evidentemente, va a caer con Barranco. Barranco viene de vuelta, tiene más calle que un sereno y ella va a caer, seguro", dice Manuel González que no pone la mano en el fuego por ninguno de los dos.

La que fuera su pareja, Lucía Sánchez, ha compartido la opinión con el influencer: "Yo tengo claro que Helena algo hace con Barranco". Mientras que Marta Peñate ha aprovechado para arremeter contra Rodri y Arantxa Coca han hecho una profunda reflexión sobre lo que le ocurre a esta pareja: "Su vínculo emocional existe todavía, pero está erosionado debido a la desconfianza".

Dale al play para disfrutar al completo de las declaraciones de los colaboradores sobre Rodri y Helena.