Claudia no puede contener las ganas y ¡cae en la tentación con Gerard!: así ha sido su ardiente momento en 'La isla de las tentaciones 9'

Claudia y Gerard han dado rienda suelta a su encuentro amoroso. La mallorquina no aguanta más y se ha dejado llevar junto al 'tentador vip' en una habitación de 'Villa Playa'. Los participantes de 'La isla de las tentaciones 9' ya tuvieron un primer encuentro en el jacuzzi donde solo hubo besos.

Pero ahora todo ha ido más allá. La pareja de Gilbert ha sobrepasado los límites y ha caído en la tentación con Gerard Arias. En un primer momento, Claudia se mostraba con cierta reticencia a los deseos sexuales. "¿Y por qué has venido a hacerme eso?", le preguntaba. El de Tomelloso, por su parte, le trasladaba sus intenciones de pasar un buen rato juntos. "He venido a que disfrutes un poquito", respondía.

Todo iba avanzando poco a poco. Las ganas de divertirse de Claudia se apoderaban de ella pese a sus preguntas donde quería demostrar lo contrario. "¿Tú lo ves normal? Tío, te odio...", le lanzaba. Uno y otra se encontraban, con ropa puesta, en la cama de la habitación. Allí los besos iban más allá. Y, de un momento a otro, las luces se apagaban y sucedía una escena de lo más desenfadada.

"No quiero hacer ruido, ¿vale?", le comentaba ella al bombero. La pasión se apoderaba de ambos en un momento de lo más exótico. Lo podemos ver todo en el vídeo que acompaña a esta noticia.

La historia de Claudia y Gerard

La mallorquina llegaba al programa de Telecinco dispuesta a retarse y poner a prueba su amor por Gilbert. Sin embargo, todo cambió desde que Gerard se encontró a Claudia en 'Villa Playa'. En un primer momento, tuviern un 'feeling' que ha ido aflorando hasta el momento que acabamos de relatar.

Todo comenzó en un jacuzzi. Una y otro se dejaron llevar y tuvieron su primer beso en el agua. Las imágenes le pasaron factura a Gilbert, quien se enfrentó a una dura hoguera donde terminó saltándose las normas. Claudia también intentó, en un arrebato, salir de su villa pero varios de sus compañeros se lo impidieron.