Helena y Rodri han ido a 'La isla de las tentaciones' para que él supere su desconfianza y empiece a confiar en su novia. ¿Lograrán superar la tentación? Los colaboradores responden

Así será la experiencia de Álvaro Rubio y Mayeli en ‘La isla de las tentaciones’: “Está consumido por la relación”

La novena edición de ‘La isla de las tentaciones’ y su inconfundible sonido de la luz de la tentación ya ha tenido a su primera “víctima”, se trata de Claudia, la novia de Gilbert, que no ha podido evitar los encantos de su tentador VIP, Albert Barranco, y ser infiel a su pareja besándose con el de Barcelona en el jacuzzi de ‘Villa Playa’. Otra de las parejas que está preocupada porque cree que su chico caerá en la tentación es Helena que piensa que Rodri se “la devolverá” por sus errores del pasado.

La concursante de ‘La isla de las tentaciones’ tras vivir su primera hoguera, ha querido sincerarse en el primer debate del reality dónde ha explicado qué errores tuvo en el pasado para que su novio desconfíe de ella: “Nunca le he puesto los cuernos, nunca he hablado con chicos estando con él”, comenzaba explicando Helena para, a continuación, revelar los verdaderos motivos por los que Rodri no confía en ella: “Yo conocí a Rodri y quería mejorar como persona (Rodri tenía pareja), yo era la otra. Me pilló en una etapa de mi vida que quería cambiar, él me ayudó y había momentos en los que yo sentía que a lo mejor él me estaba cambiando a su beneficio y no al mío. Entonces, yo lo sentía como una amenaza y le dejaba y ahí es cuando hablaba con chicos y salía de fiesta y al día siguiente volvíamos”, ha explicado señalando que nunca le ha sido infiel.

¿Qué va a ocurrir entre Rodri y Helena?

Los concursantes de 'La isla de las tentaciones' se han enfrentado ya a su primera hoguera donde han podido descubrir cómo sus respectivas parejas están disfrutando de la experiencia con sus tentadores. Rodri y Helena, tras un año de relación, entran a este reality por la desconfianza del joven y para que ella "le demostrase" que podía tener fe en su fidelidad. Los colaboradores del debate, Marta Peñate, Arantxa Coca, Manuel González y Lucía Sánchez, tras haber presenciado los tres primeros programas de la edición y viendo cómo están avanzando con sus tentadores, tienen claro lo que va a ocurrir entre ellos: "Helena, evidentemente, va a caer con Barranco. Barranco viene de vuelta, tiene más calle que un sereno y ella va a caer, seguro", dice Manuel González que no pone la mano en el fuego por ninguno de los dos.

La que fuera su pareja, Lucía Sánchez, ha compartido la opinión con el influencer: "Yo tengo claro que Helena algo hace con Barranco". Mientras que Marta Peñate ha aprovechado para arremeter contra Rodri y Arantxa Coca han hecho una profunda reflexión sobre lo que le ocurre a esta pareja: "Su vínculo emocional existe todavía, pero está erosionado debido a la desconfianza".

