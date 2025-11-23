Todos arriba

Cristian y Patricia han conectado, y parecen sentirse a gusto el uno con el otro, aunque a ella le preocupa su familia en el exterior

Lorena molesta con Almudena por exponerla en las nominaciones, y por beberse un cartón de leche a escondidas

'Gran Hermano. El Debate', con Ion Aramendi al frente, acogerá una expulsión sorpresa con Aquilino, Belén, Cristian, Desirée, Joon y Lorena como nominados

Parece que los dos grupos de la casa se van difuminando y empiezan a surgir tensiones individuales. Tenemos, por ejemplo, a Lorena y a Almudena: la primera sigue molesta con la segunda por haberla expuesto en las nominaciones del pasado jueves. Aunque Almudena ha llorado y pedido perdón, la de Ciudad Real no termina de verlo justificado.

Por otro lado, Cristian tuvo un rifirrafe con Aroa a raíz de un comentario que a ella no le sentó nada bien, y el tema todavía colea. Además, la comida empieza a escasear en la casa de Tres Cantos y todos están preocupados por lo que pueda pasar si pierden la prueba semanal de los videojuegos.

Veremos qué nos depara el día. Descubre aquí la última hora de Gran Hermano.