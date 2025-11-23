Gran Hermano, en directo: domingo en Tres Cantos
Cristian y Patricia han conectado, y parecen sentirse a gusto el uno con el otro, aunque a ella le preocupa su familia en el exterior
Lorena molesta con Almudena por exponerla en las nominaciones, y por beberse un cartón de leche a escondidas
'Gran Hermano. El Debate', con Ion Aramendi al frente, acogerá una expulsión sorpresa con Aquilino, Belén, Cristian, Desirée, Joon y Lorena como nominados
Parece que los dos grupos de la casa se van difuminando y empiezan a surgir tensiones individuales. Tenemos, por ejemplo, a Lorena y a Almudena: la primera sigue molesta con la segunda por haberla expuesto en las nominaciones del pasado jueves. Aunque Almudena ha llorado y pedido perdón, la de Ciudad Real no termina de verlo justificado.
Por otro lado, Cristian tuvo un rifirrafe con Aroa a raíz de un comentario que a ella no le sentó nada bien, y el tema todavía colea. Además, la comida empieza a escasear en la casa de Tres Cantos y todos están preocupados por lo que pueda pasar si pierden la prueba semanal de los videojuegos.
Veremos qué nos depara el día. Descubre aquí la última hora de Gran Hermano.
Todos arriba
Ya tenemos a todos levantados. En el baño, Almudena, Lorena y Desiré esperan con cara de sueño, su turno para pasar al wc. Cristian y Joon se cepuillan los dientes con vigor.
En la cocina, Rocío, Aroa y Mamadou se preparan el desayuno.
Uno arriba
Ya tenemos al madrugador del día en pie, hoy le toca a José Manuel. Le hemos visto cambiar pilas en el almacén y entrar a la cocina.
Zzzzz
Seguimos con la casa todavía dormida.
Dormidos
Buenos días, ya estamos por aquí. De momento con la casa a oscuras, y todos dormidos.