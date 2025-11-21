'Gran Hermano. El Debate', con Ion Aramendi al frente, acogerá una expulsión sorpresa con Aquilino, Belén, Cristian, Desirée, Joon y Lorena como nominados
Expulsión sorpresa en 'Gran Hermano. El Debate': este domingo, con Ion Aramendi, a las 23:00h
El gato encerrado | Almudena se blinda hoy e hipoteca el mañana
Tras la prueba que disputaron por equipos en la última gala, el grupo ganador (Edurne, Íñigo, Jonay y José Manuel) logró la inmunidad y el poder de cambiar las nominaciones en secreto. Los candidatos a la expulsión (Aquilino, Belén, Cristian, Desirée, Joon y Lorena) se enterarán durante la gala a su situación y afrontarán la decisión de la audiencia con sus votos en la app de Mediaset Infinity.
Tras la expulsión, los concursantes se enfrentarán a una nueva ronda de nominaciones en una noche que también abordará la última hora de la convivencia en la casa. Todo estoy mucho más el domingo, a partir de las 23:00h, en 'Gran Hermano. El Debate', junto a Ion Aramendi.