Claudia, una de las grandes protagonistas de ‘La Isla de las Tentaciones 9’, vivirá un auténtico huracán emocional enfrentándose a la hoguera de ‘El Debate de las Tentaciones’ en la nueva entrega conducida por Sandra Barneda que estará disponible mañana viernes a partir de las 13:00h gratis en Mediaset Infinity.

La joven verá y valorará imágenes inéditas de Gerard, en las que confiesa sentirse atraído por Almudena después de haber dado rienda suelta a la pasión con ella. Además, también será testigo de la secuencia en la que se gestó la ‘traición’ de Gerard y que desvelará qué papel jugó Almudena, así como de unas declaraciones de esta última que pondrán a prueba su confianza.

El programa, que contará también con la presencia de Arantxa, la hermana de Álvaro, para comentar lo sucedido entre el joven y Mayeli, avanzará imágenes de la nueva hoguera de los chicos y de la tensión y la pasión desatadas en Villa Playa. Todo lo que suceda en el plató será comentado también por el equipo de colaboradores habituales del espacio.