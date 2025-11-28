Logo de telecincotelecinco
Logo de Gran HermanoGran Hermano
Minutados
Gran HermanoAl minuto

Gran Hermano, en directo: viernes en Tres Cantos

Guardia en el salón
GH 20 en directoMediaset Infinity
Compartir

Un teléfono marcó las nominaciones de anoche: una serie de llamadas desde plató fueron determinantes para el futuro de los habitantes de la casa y fueron ellos quienes decidieron en qué orden contestaban. De esta manera, Edurne conseguía la inmunidad para un compañero y elegía a Jonay. José Manuel recogió una nominación directa para sí mismo y Raúl también, pero en su caso para un compañero, y se la dio a Patricia. Aquilino se quedó sin nominar. Lo mismo que Cristian, él por decisión de Paula. Los demás nominaron, Joon con seis puntos y el resto normal, algunos a la cara y otros en el confe. Menos Íñigo, que se enfrentó a la decisión del público para una expulsión fulminante. Respiró al salvarse con un 60,95%. El resultado de todo esto es que Joon, Belén, Patricia y José Manuel están nominados.

Edurne contó ayer su curva de la vida y decidió compartirla con sus compañeros. Emocionó a su famila, a Amor Romeira y a sus compañeros de concurso y, al volver a la casa, recibió todo el apoyo de sus compañeros. Algo más pasó anoche y es que se resolvió la expulsión de la anterior nominación. El conflicto entre Almudena y Patricia no está resuelto, pero la audiencia sí ha decidido que sea Almudena la expulsada.

Comprobaciones

Paula se incorpora, comprueba los cronómetros y se tumba de nuevo. Todo en orden. Ayer cumplió cuatro meses de novia con José María y cuando JJ le ofreció hablar con él o leche ilimitada para toda la semana, Paula escogió lo segundo. Sí, para todos, porque "el bien hay que hacerlo a todo el mundo".

Empezamos

Buenos días! Aquí Ada a pleno color. Estamos en el salón donde Rocío, Desirée y Paula hacen guardia hasta la próxima llamada de la suma. Acaba de salir el panel y tienen unas tres horas por delante. Así que pueden descansar tranquilas.

Guardia en el salón
Guardia en el salónMediaset Infinity
Temas