Comprobaciones

Ada Sastre 28 NOV 2025 - 08:10h.

¡Duelo de titanes! La audiencia de ‘Gran Hermano 20’ se posiciona en el gran conflicto de Almudena y Patricia decidiendo que sea Almudena la nueva expulsada

Edurne se emociona al contar por todo lo que ha pasado en su transición de género en 'La curva de la vida' de 'Gran Hermano 20': "No ha sido fácil"

Iñigo se enfrenta en 'GH 20' a una expulsión fulminante a consecuencia de su decisión en las nominaciones telefónicas: “La audiencia ha decidido que Iñigo merece ser…¡Salvado!”

Compartir







Un teléfono marcó las nominaciones de anoche: una serie de llamadas desde plató fueron determinantes para el futuro de los habitantes de la casa y fueron ellos quienes decidieron en qué orden contestaban. De esta manera, Edurne conseguía la inmunidad para un compañero y elegía a Jonay. José Manuel recogió una nominación directa para sí mismo y Raúl también, pero en su caso para un compañero, y se la dio a Patricia. Aquilino se quedó sin nominar. Lo mismo que Cristian, él por decisión de Paula. Los demás nominaron, Joon con seis puntos y el resto normal, algunos a la cara y otros en el confe. Menos Íñigo, que se enfrentó a la decisión del público para una expulsión fulminante. Respiró al salvarse con un 60,95%. El resultado de todo esto es que Joon, Belén, Patricia y José Manuel están nominados.

Edurne contó ayer su curva de la vida y decidió compartirla con sus compañeros. Emocionó a su famila, a Amor Romeira y a sus compañeros de concurso y, al volver a la casa, recibió todo el apoyo de sus compañeros. Algo más pasó anoche y es que se resolvió la expulsión de la anterior nominación. El conflicto entre Almudena y Patricia no está resuelto, pero la audiencia sí ha decidido que sea Almudena la expulsada.