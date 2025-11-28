Patricia Fernández 28 NOV 2025 - 01:20h.

Edurne es la primera concursante de esta edición de 'Gran Hermano' que se enfrenta a 'La curva de la vida'

Edurne habla de su transición en 'Gran Hermano 20' tras confesar sus sentimientos por Íñigo: "Yo antes era un chico"

Edurne ha sido la primera en enfrentarse a 'la curva de la vida' de esta edición de 'Gran Hermano', donde hacía un repaso de toda su vida, el que tenía la oportunidad de compartir con sus compañeros.

En su vídeo de presentación de 'Gran Hermano', Edurne mencionó su transición de género siendo apenas una niña, después en la casa se lo explicó solo a una de sus compañeras, pero ella durante la gala, después de hacer su 'curva de la vida' decidía compartir con "todos" su vida: "No me da miedo, quien me acepte perfecto y quien no estoy preparada para ello también. Solo estoy pensando en ayudar a gente que pueda estar como yo".

"Nazco junto a mi hermano mellizo, nazco como hombre, me llamaba Eduardo. Tengo una infancia feliz y bonita, con mis cosas duras y con mi familia que me apoya, a pesar de que a mi padre le costó bastante aceptar que yo estaba perdida en la vida, pero mi familia siempre me ha guiado y protegido", comenzaba contando Edurne.

Momento en el que contaba que comenzaron a surgirle las preguntas: "Empiezan mis dudas de quién soy, quién quiero ser y por qué me está pasando esto a mí. Soy muy pequeña y le empiezo a preguntar a mi madre por qué quiero tener vagina y cómo se llama esa palabra porque no tengo ni idea. Mi madre me dice que se llama ser transexual y yo le digo que yo de mayor quiero serlo. Mi madre me lleva a un psicólogo con 6 años y aquí descubro que me encanta el baile".

"Sin mi madre no sería lo que soy"

"Mi madre me lleva al Hospital Clínico de Barcelona, me hacen unas pruebas y me diagnostican la primera transexual menor de 14 años de Barcelona", relataba, lo que contaba que no ha sido un proceso fácil: "Sin mi madre no sería lo que soy, sé que a veces soy muy dura con ella, pero le doy las gracias por siempre dejarme ser lo que soy y apoyarme en todo. A toda mi familia, pero en especial a ella".

La que también contaba uno de los baches que vivió en todo este proceso: "Empieza mi pesadilla, ahora me tengo que enfrentar a irme a un instituto con gente que no conozco, a decir soy Edurne. Lo paso bastante mal, mi sueño de bailarina se va a la mierd*, voy al instituto de monjas y lo paso muy mal, no me aceptan. Me vuelvo muy problemática, tengo bastante conflictos. Mi madre me cambia de instituto público, ahí afronto la vida con valentía y lo paso mal, pero también eso me enseña todo lo que he aprendido a día de hoy"

Y terminaba relatando cómo fue para ella el fin de este proceso: "Con 18 años me opero, pero a la vez viene la peor pesadilla que es mental, es un año de dolor, lo paso muy mal, pero cuando pasa consigo mirarme en un espejo y quererme, valorarme. La operación me dolió muchísimo, pero a día de hoy lo disfruto y estoy muy contenta".

Edurne destacaba entrar en 'Gran Hermano' como uno de sus picos de felicidad en la curva: "Tengo tres sueños en la vida, uno es ser mujer que lo he conseguido, dos entrar en 'Gran Hermano' y otro casarme. Solo me queda uno".

"Gracias por compartir con todos tu vida, te está viendo muchísima gente que seguro que se ha visto representada contigo o con tu familia al escucharte", le decía Jorge Javier Vázquez tras escuchar su historia y ella lanzaba un bonito mensaje: "Sed quien sois, sed felices, aunque no te apoye tu familia, la felicidad depende de ti, no del mundo. Luchad por vuestros sueños que se cumplen y apoyaos en la familia que es lo más bonito que hay".

El recibimiento a Edurme de sus compañeros tras su 'curva de la vida'

Edurne volvía a la casa junto a sus compañeros, que escuchaban toda su historia desde el salón. Los que la recibían con un fuerte aplauso y entre abrazos: "Nos has emocionado a todos".

"Me parece muy valiente lo que ha hecho, estoy muy orgulloso de haberla conocido y de tenerla", decía Raúl, a lo que se unía Jonay: "Me encanta que lo haya dicho, me lo supuse desde el primer día, la quería conocer porque me parece una chica fantástica. No quería juzgar a nadie, creo que es la mejor persona que me voy a llevar de 'Gran Hermano".

Iñigo, a Edurne: "Pienso que es una mujer increíble"

Iñigo se mostraba emocionado en este momento: "Creo que tiene mucho valor, ya pensaba que era una mujer increíble y lo pienso ahora, es el mejor regalo que me puedo llevar de aquí y la admiro mucho. Que ella haya pasado por eso me afecta, me ha pillado un poco a contrapié". "Tenía dudas de si él lo sabía, pero no", reaccionaba ella, a la que le parecían muy bonitas las palabras de su compañero.