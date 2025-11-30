Gran hermano, en directo: El Debate
MadridEsta noche la casa se prepara para uno de esos momentos que ponen a prueba hasta al más tranquilo.
Veremos quiénes se convierten en los nuevos nominados, quién respira aliviado y quién tendrá que enfrentarse al veredicto del público. Las miradas, los nervios y las cuentas mentales ya están en marcha… y alguna que otra sorpresa puede estallar justo cuando menos lo esperen.
Arranca la gala, y aquí te lo contamos todo, minuto a minuto.
Violeta y Edy
Anabel entra en la casa y todos se acercan a ella con cariño y entusiasmo. La coreógrafa bromea diciendo que esta vez no ha traído comida, como suele hacer, pero que lo que llega ahora es incluso mejor: la coreografía que tendrán que preparar esta noche.
Además, anuncia que los exconcursantes Violeta y Edy también les echará una mano en la preparación.
Porcentajes
Parece ser que ninguno se esperaba la nominación… ¿o sí? Todos han recibido la noticia con una sonrisa, excepto Joon, que se ha llevado las manos a la cara, aunque enseguida ha añadido:
“Yo, la verdad, es que me lo espero todo”.
Los porcentajes están bastante igualados y ninguno se coloca ni como claro favorito ni como último.
Seguimos minuto a minuto hasta desvelar el nombre del concursante expulsado.
Madrina
Conectamos con Anabel, subcampeona de Bailando con las Estrellas, madrina de una prueba fundamental. Ella se muestra muy emocionada y asegura que es un honor estar en ese confesionario. Su misión esta noche es amadrinar una coreografía que los concursantes deberán defender.
Sus consejos son claros: dar fuerza, meter caña y recordarles que todo depende de cómo “coman” la coreografía, de cómo la ejecuten y se la crean.
Leche y helado
Hoy el Súper pondrá los puntos sobre las íes para hablar sobre el despilfarro de la leche y las escapadas secretas para comer helado a escondidas.
Nominados
Belén, Patricia, Joon y José Manuel están en la palestra de la nominación.
Vota en la app para salvar hoy a uno de ellos de la expulsión.
¡Bienvenidos al Debate!
La casa arranca la noche con todos los concursantes ya bien acomodados en el famoso sofá.
Empieza el Debate.