Ada Sastre 14 NOV 2025 - 08:01h.

La última gran decisión del ‘El Oasis’ da un giro total a la lista definitiva de las primeras nominaciones de ‘Gran Hermano 20’: “Me va a dar algo”

Aroa descubrió anoche que no está expulsada y Jorge Javier le revela su nuevo destino: "¡Me vais a matar!"

Sofía y Noah reprocharon a Cristian que hablase por Sofía cuando ella se bloqueó: "Quieres quedar bien".

La expulsión de anoche se resolvió con Aroa en plató. No duró mucho allí porque enseguida Jorge Javier le mostró su nuevo destino: el Oasis. Claro, que le advirtió que el Oasis es un espejismo y conlleva un peligro. Pero quién piensa en esto ante la oportunidad de una segunda vida. Aroa se llevó la caja que le dio JJ y entró en el Oasis. No saben los ahora cinco habitantes de la arena que sólo tres de ellos entrarán en la casa principal. Y si ya anoche Cristian le confesaba a Aroa que sospecha que la Sofía y Noah han discutido con él al saber que a ellos también les pueden eliminar, ay cuando sepan que compiten entre sí....

Roció y Desirée ya se han visto y abrazado y recargado las pilas para toda la semana. Desirée ha sido la primera en conocer la existencia del Oasis, pero ahora ninguna de las dos puede decir ni mu sobre su encuentro. O "expulsión fulminante". En cuanto a las cosas por la casa, Íñigo y Edurne han recuperado su condición de seres humanos y disfrutan de una vida (iba a decir más normal, pero ¿qué es normal, encima en GH?). En fin, Patricia y Paula son las nuevas habitantes de la pajarera. Inmunes por dos semanas a cambio de alpiste, fruta y lombrices. Y los nuevos nominados son: Belén, Diego y José Manuel. A este último lo metieron en la lista desde el Oasis: Aroa pidió cambiar a Mamadou por José Manuel utilizando el poder del intercambio. Con estas premisas, conectamos con la casa.