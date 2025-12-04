El programa ofrecerá más de 15 minutos de imágenes inéditas de la experiencia

Darío, uno de los grandes protagonistas de ‘La Isla de las Tentaciones 9’, estará presente en el plató en la nueva entrega de ‘El Debate de las Tentaciones’ que Mediaset Infinity ofrecerá mañana viernes 5 de diciembre a partir de las 13:00 horas con Sandra Barneda al frente. El joven vivirá una noche decisiva en la que reaccionará a las críticas de su pareja, Almudena, y al secreto revelado por Cristina, su tentadora favorita, entre otras situaciones.

El programa ofrecerá más de 15 minutos de imágenes inéditas, entre las que destacan un avance del intenso reencuentro ante el espejo entre Darío y Almudena y del primer minuto de la próxima entrega del espacio; una nueva infidelidad en Villa Playa; la hoguera de la llegada de Andrea y Enrique a la experiencia: y el acercamiento entre Gerard y Andrea que desata los celos de Claudia.