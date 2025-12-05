Logo de telecincotelecinco
Logo de La isla de las tentacionesLa isla de las tentaciones

Álvaro aborda en plató lo sucedido en la hoguera de las consecuencias y el anuncio de su futura paternidad, el domingo en 'El Debate de las Tentaciones: Hay más imágenes' en Telecinco

Álvaro y Sandra Barneda
Álvaro abordará su paso por 'La isla de las tentaciones 9'.. telecinco.es
Compartir

En la nueva entrega de ‘El Debate de las Tentaciones: Hay más imágenes’ que Telecinco emitirá este domingo 7 de diciembre (22:00h) con Sandra Barneda al frente, Álvaro analizará en plató su paso por ‘La Isla de las Tentaciones’, que llegó a su fin con la expulsión de su pareja Mayeli y su reencuentro en la hoguera de las consecuencias, en el que la joven reveló que estaba embarazada.

Álvaro corre tras Mayeli después de una durísima ‘hoguera de las consecuencias’ entre ellos: “¿No me dices ni adiós?”
Álvaro corre tras Mayeli después de una durísima ‘hoguera de las consecuencias’ entre ellos: “¿No me dices ni adiós?”
PUEDE INTERESARTE

Darío se pronuncia en 'El Debate de las Tentaciones: Hay más imágenes'

Darío también estará presente para valorar su experiencia hasta ahora en Villa Montaña, en un momento en el que su relación de 11 años con Almudena está más en peligro que nunca. Se enfrentará a imágenes de Almudena, abatida tras la última hoguera; de las críticas que ha vertido sobre él; y de la atracción que siente su pareja por Borja.

Avance | El explosivo encuentro de Almudena y Darío en ‘El espejo’
Avance | El explosivo encuentro de Almudena y Darío en ‘El espejo’
Temas