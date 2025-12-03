Claudia siente celos de Andrea, la nueva participante, tras su acercamiento con Gerard

El dolor invade a Almudena al escuchar a Darío en 'La isla de las tentaciones 9' dudar de sus sentimientos por ella: “Esto está pudiendo conmigo”

La llegada de la nueva pareja de 'La isla de las tentaciones 9', Andrea y Enrique, ha revolucionado por completo las dinámicas en ambas villas. En Villa Playa, Andrea no ha tardado en captar la atención de Gerard y, entre juegos y provocaciones, la tensión ha ido subiendo de temperatura. Mientras tanto, los celos comienzan a hacer mella en Claudia, que le confiesa a Helena su estrategia para llamar la atención de Gerard: “Voy a ir a tope a por Aitor para que Gerard se cague y se j***”, asegura.

Darío también avanza en su conexión con Cristina y se abre emocionalmente: “Cada día me pareces más bonita”, le confiesa. La química entre ambos desemboca en un beso, al tiempo que en la otra villa Almudena se deja llevar y se besa con Borja. La competición por hacer sonar la alarma entre Villa Playa y Villa Montaña parece estar más viva que nunca.

Y esto no acaba aquí: llega también el inesperado beso entre Gilbert y Noelia, pese a lo que él prometió en la hoguera de confrontación con Claudia.

"¡Me has roto el corazón!"

Sandra Barneda se reúne con los participantes para hacerles un anuncio muy importante: una de las parejas podrá reencontrarse durante tres intensos minutos a través del espejo. Los elegidos son Almudena y Darío. Las primeras imágenes anticipan un encuentro cargado de dolor, reproches y una tensión palpable: "¡Me has roto el p*** corazón!", le recriminaba ella por la actitud de su pareja en la villa.

No te pierdas uno de los reencuentros más esperados de la edición que nos dejará escenas muy impactantes en el capítulo 16 de 'La isla de las tentaciones 9'.