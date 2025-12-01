Patricia Fernández 01 DIC 2025 - 22:50h.

Álvaro cuenta en la hoguera de las consecuencias con Mayeli que van a ser padres

Álvaro corre tras Mayeli después de una durísima ‘hoguera de las consecuencias’ entre ellos en 'La isla de las tentaciones 9': “¿No me dices ni adiós?”

Después de saltarse las normas de 'La isla de las tentaciones' y ser expulsada por su comportamiento, Mayeli arrastraba a Álvaro a tener una 'hoguera de las consecuencias' antes de marcharse de República Dominicana, para ver imágenes, aclarar todo lo sucedido y todo lo que conlleva ponerse ante el fuego, pero lo que no se esperaba Sandra Barneda era lo que iba a descubrir en este momento.

Tras su tenso reencuentro después de lo que pasó en 'Villa Montaña' con la irrupción sorpresa de Mayeli, Álvaro y ella veían imágenes y esta le reprochaba su actitud con Érika después de haberle puesto los cuernos con ella hace tiempo.

Cansado de esta situación y completamente al límite, Álvaro se levantaba y entonaba unas palabras: "Mira, Sandra. Voy a ser completamente sincero, ¿sabes por qué no me gusta Érika? Porque estoy completamente enamorado de Mayeli y hay un motivo por el que yo no he disfrutado de esta experiencia como debería y es que... Mayeli y yo vamos a ser padres".

"Mayeli y yo vamos a ser padres", desvela Álvaro en la hoguera

"¿Perdona? ¿Mayeli, estás embarazada?", reaccionaba completamente en 'shock' Sandra Barneda y ante el silencio de la participante de 'La isla de las tentaciones 9', la presentadora volvía a insistir: "Mayeli, por favor, ¿me puedes contestar?"

Momento en el que Mayeli se dirigía, visiblemente enfadada, a Álvaro: "Eso es algo que me corresponde decir a mí, no te corresponde a ti". "¿Por qué ocultar algo que para nosotros es maravilloso?", preguntaba él sin entender nada y ella explicaba sus motivos: "Porque no quiero estar contigo después de lo que he visto y que me has mentido. Me corresponde decirlo a mí, es mi cuerpo y si quiero lo digo y, sino no".

Reacción de Mayeli que hacía a Álvaro romperse por completo y salir de la hoguera, acabando tirado en la orilla de la playa, entre lágrimas y palabras de incredulidad: "No puede ser, no le he hecho nada".

Mayeli confirma a Sandra Barneda que está embarazada

Mientras tanto, Mayeli entonaba un "Sandra, sí estoy embarazada, ¿qué hago? Creía que si venía aquí y me demostraba... no sé, estoy hecha un mar de dudas", a lo que Barneda mostraba no entender nada: "Habéis ocultado un embarazo, ¿qué locura es esta? ¿Y si te hubiera ocurrido cualquier cosa? ¿Entiendes los riesgos y la posición en la que nos has colocado a nosotros?"

"Me he equivocado viniendo aquí sin decir nada al equipo, no tenía que haber venido a ver si me quería o no", entonaba Mayeli y Álvaro se volvía a incorporar a la hoguera completamente roto, mientras Sandra Barneda le preguntaba por todo esto: "Habéis ocultado un embarazo, es algo gravísimo, ¿por qué lo habéis hecho?"

"Yo se lo pedí", aseguraba Mayeli y la presentadora se dirigía a ambos: "¿Cómo se os ocurre venir a 'La isla de las tentaciones' embarazados? ¿Qué pretendíais?"

"Sé que no teníamos que haber venido. Queríamos demostrarnos, al final, nosotros lo hemos hecho mal en gran parte de nuestra relación y no hemos trabajado lo suficiente la confianza, para mí, aunque es algo inesperado estoy locamente enamorado de ella y ha sido un regalo. Por eso lo he pasado tan mal, creo que no necesitaba esta prueba para saber que quiero estar con ella", decía un Álvaro visiblemente afectado. Que iba a decirle unas últimas palabras a Mayeli antes de tomar la decisión final en la hoguera de las consecuencias.

Así era la despedida de Mayeli y Álvaro de sus villas antes de la hoguera

Mayeli y Álvaro, antes de enfrentarse a la hoguera tenían la oportunidad de despedirse de sus compañeros. Las chicas veían que las cosas de su compañera no estaban, lo que las dejaba de piedra, pero Mayeli llegaba un momento a la villa para decirles adiós.

"Melchor, siento haberte dado a ti y Aitor más de lo mismo, pido perdón por eso. Me voy, por saltarme las normas estoy expulsada", entonaba Mayeli ante todos, mientras Sandra Barneda explicaba los motivos de su expulsión por la megafonía de la casa. Y Mayeli se dirigía a las chicas: "Pase lo que pase, no abandonéis esta experiencia porque os va a cambiar la vida para bien. Espero que resolváis todas vuestras dudas".

Lo mismo pasaba en 'Villa Montaña', Sandra Barneda comunicaba que Álvaro estaba convocado a la hoguera de las consecuencias. Lo que generaba nervios e incredulidad en él y decía adiós a todos: "No tengo ni idea, a ver qué pasa".