Patricia Fernández 01 DIC 2025 - 22:59h.

Así ha sido la 'hoguera de las consecuencias' de Álvaro y Mayeli: la decisión de él y sus momentos más duros

Sandra Barneda se queda en ‘shock’ en 'La isla de las tentaciones 9' al descubrir por Álvaro que Mayeli está embarazada: “Lo habéis ocultado, ¿cómo se os ocurre?”

Compartir







Una 'hoguera de las consecuencias' era a lo que se tenían que enfrentar Mayeli y Álvaro, después de que ella se saltase las normas por un comportamiento completamente inadecuado en 'La isla de las tentaciones' y fuera expulsada, donde iban a volver a verse las caras para aclarar todo lo ocurrido en esta experiencia para poner a prueba su amor, pero antes se despedían de sus compañeros con mucha incertidumbre.

Mayeli llega nerviosa y arrepentida a 'La hoguera de las consecuencias' tras ser expulsada

Mayeli llegaba nerviosa y arrepentida después de todo lo ocurrido con su irrupción a 'Villa Montaña' y su actitud con Aitor, al que lanzaba un vaso en un momento de enfado: "Me cuesta bastante estar aquí, me da miedo perder a Álvaro por mis actos, pero estoy intentando asumir las consecuencias de todo lo que he hecho. Un poco asustada de por dónde voy a salir porque no sé que voy a ver en las imágenes. Nada de lo que he hecho tiene excusa y me siento mal de tener que irme así".

Tras sincerarse con Sandra Barneda, ella esperaba a encontrarse con Álvaro, al que se abrazaba y ambos rompían a llorar: "Lo siento por haberte dicho eso, no podía más, te he echado mucho de menos".

Él se mostraba también muy nervioso después de todo lo ocurrido: "He pasado unas horas muy malas con lo que me dijo". Y era el momento de descubrir el motivo por el que era convocado en esta hoguera.

Álvaro se entera del motivo de su hoguera de las consecuencias

"Mayeli ha sido expulsada de 'La isla de las tentaciones' y sin vuelta atrás", le explicaba Sandra Barneda y Mayeli le contaba los detalles de lo ocurrido con Aitor: "No pensé y le lancé un vaso con agua en la cara, lo he hecho sin pensar, me he saltado las reglas y he cruzado la línea roja. Lo siento por haberme cargado tu experiencia". Imágenes que el propio Álvaro iba a poder ver en la 'tablet' y este reaccionaba: "Has perdido mucho los papeles allí y conmigo. Tienes que controlar eso, no está bien".

Pero esta actitud de Mayeli no iba a tardar en cambiar. Bastaban unas imágenes de Álvaro con Érika en la villa para que ella explotase por completo: "Eres un cerdo, esto yo no lo he visto, ¿no te gusta y te dejas hacer eso? ¿qué te dije yo que hicieras? Y un mentiroso, me dijiste que no te gustaba. Me haces daño, te dije que con ella no".

"Creo que no me lo merezco, me he comportado de diez. Mi único posible error es haberle dado una cita a Érika", entonaba él, el que dejaba completamente claro que la soltera "no le gusta" y se generaba un tensísimo momento entre ellos: "Eres un mentiroso".

Sandra Barneda descubre por Álvaro que Mayeli está embarazada

Al verse envuelto en este desagradable momento con Mayeli, Álvaro no dudaba en levantarse de su asiento en la hoguera y decir unas importantes palabras: "Voy a ser completamente sincero, ¿sabes por qué no me gusta Érika? Porque estoy completamente enamorado de Mayeli y hay un motivo por el que yo no he disfrutado de esta experiencia como debería y es que... Mayeli y yo vamos a ser padres".

Con las que Sandra Barneda no daba crédito: "Habéis ocultado un embarazo, ¿qué locura es esta? ¿Y si te hubiera ocurrido cualquier cosa? ¿Entiendes los riesgos y la posición en la que nos has colocado a nosotros?" Y que terminaban con Álvaro mostrando todo lo que siente por Mayeli: "Aunque es algo inesperado estoy locamente enamorado de ella y ha sido un regalo. Por eso lo he pasado tan mal, creo que no necesitaba esta prueba para saber que quiero estar con ella". Y lo que no gustaba a Mayeli por haberlo contado él: "Eso es algo que me corresponde decir a mí, no te corresponde a ti".

Después de todo esto, Álvaro confesaba que no sabía ni qué decir a Mayeli: "Entra en un bucle en el que no me cree. A la mínima que ve no quiere estar conmigo". A lo que Mayeli respondía contundente: "Tendré que pensarlo, pero a día de hoy... le dije que si veía alguna imagen con Érika dejaríamos de ser pareja así que, ahora mismo, estoy soltera".

Algo que Álvaro no entendía: "Cuando ella se ha tropezado yo no me he ido de su lado, cuando me fue infiel yo no me despegué". Pero Mayeli continuaba pensando que él le ha mentido con Érika: "Sí que te gusta, no pasa nada".

"Habéis tenido tiempo para hablar e intentar aclarar", decía Sandra Barneda para terminar con esta hoguera de las consecuencias y se dirigía directamente a Mayeli: "Como te dije, el comportamiento intolerable ha provocado tu expulsión definitiva de 'La isla de las tentaciones', tu experiencia termina aquí y sin posibilidad de terminar a la gran pregunta. Te pido, por favor, que abandones esta hoguera".

Mayeli se marcha de la hoguera sin despedirse de Álvaro

Ella se levantaba, entonaba un "gracias, Sandra" y se marchaba sin tan siquiera mirar a Álvaro, lo que le hacía reaccionar: "¿Ni adiós?". Lo que le dejaba, de nuevo, descolocado y deseando salir corriendo tras ella, pero antes tenía que responder a la pregunta de si quería abandonar 'La isla de las tentaciones' solo o con un nuevo amor, decidiendo sin dudarlo un "solo".

Él atravesaba el camino de antorchas a toda velocidad para intentar hablar con Mayeli, a la que cuando se encontraban le decía un "Mayeli, por favor, vamos a hablar". Pero ella se negaba: "Que no, ya está, de verdad". Y esto le dejaba roto: "No he hecho nada grave para que deje una relación con el supuesto amor de su vida ni me merezco como me ha dejado aquí".