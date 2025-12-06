Logo de telecincotelecinco
Logo de Gran HermanoGran Hermano
Minutados
Al minuto

Gran Hermano, en directo: sábado en Tres Cantos

Los habitantes de la casa aún duermen
Los habitantes de la casa aún duermen. Mediaset Infinity
Compartir

Descubre aquí la última hora de Gran Hermano.

Dormidos

Buenos días, ya estamos por aquí. De momento todos dormidos, y la casa a oscuras.
Temas