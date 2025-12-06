Al minuto
Gran Hermano, en directo: sábado en Tres Cantos
La prueba semanal de baile mantiene a los habitantes de Tres Cantos muy atareados. Violeta y Edi les dan los últimos consejos antes de la gala del domingo
Tras la gala del jueves, algunas enemistades, como la de Patricia y Raúl han quedado patentes. "Para mi no existe", sentencia el de Soria
La expulsión de un nuevo concursante, nominaciones con puntos extra y privilegios y resolución de la prueba de baile, el domingo en 'Gran Hermano. El Debate’
Gran Hermano.
Dormidos
Buenos días, ya estamos por aquí. De momento todos dormidos, y la casa a oscuras.