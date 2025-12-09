Patricia Fernández 09 DIC 2025 - 00:47h.

Almudena pide perdón a la presentadora por este momento de rabia con el coco en 'el espejo' con Darío

Almudena y Darío protagonizan un desgarrador reencuentro frente a ‘el espejo’ y se saltan las normas de 'La isla de las tentaciones 9': “¡Me has roto el corazón!”

Compartir







Almudena ha vivido un complicado momento junto a Darío al volver a verse en 'el espejo' de 'La isla de las tentaciones 9', pero también era complejo para Sandra Barneda, la que intentaba que la pareja no se saltase las normas constantemente y tenía que lidiar con este fuerte choque de emociones para ambos.

La presentadora intentaba por todos los medios que la pareja no se saltase las normas de 'el espejo', en el que solo se podían comunicar mediante gestos y miradas, pero ambos hablaban, gritaban y se lanzaban reproches. Sandra Barneda les pedía, en infinidad de ocasiones, que no lo hicieran, pero la rabia y la tensión del momento hacía que no lo respetasen.

Pero esto no era todo para la presentadora, en un momento en el que Almudena estallaba por completo. Se daba cuenta que había un coco en la arena justo al lado de donde estaba, no dudaba en correr a cogerlo y, pese a que Sandra intentaba que no lo hiciera, la participante de 'La isla de las tentaciones 9' terminaba lanzándolo contra el cristal.

Almudena pide perdón a Sandra Barneda por su momento con el coco

Algo que parecía que no le era suficiente, mientras recordaba a Darío las imágenes con Cristina y el cojín con el que se tapaban, la rabia volvía a invadirla y repetía esta acción cogiendo de nuevo el coco, con tan mala suerte que al impactar en el cristal con el coco, rebotaba y acababa dando a Sandra Barneda.

Momento en el que Almudena corría, al momento, a pedirle perdón a la presentadora, la que recordaba a la pareja que con sus actitudes en todo su reencuentro iban "a tener consecuencias".