Darío no aguanta más en 'La isla de las tentaciones 9' y... ¡se besa con Cristina en la hamaca!: "Te prometo que he intentado no caer"
Durante la última entrega de 'La isla de las tentaciones 9' hemos presenciado un momento en Darío que, quizás, nadie se imaginaría. O quizás sí, por sus últimas actitudes con su tentadora favorita, Cristina. El andaluz, tras once años de relación con Almudena, hacía 'saltar' todas las especulaciones tras un íntimo y fogoso momento en la hamaca de 'Villa Montaña' con la tentadora que era 'medio ocultado' por un cojín. Pues bien, Darío no se ha podido aguantar más y se ha besado con Cristina, pero esta vez sin cojines de por medio y, como consecuencia, haciendo sonar la 'luz de la tentación' en 'Villa Playa'.
El pistoletazo de salida a este momento ha sido un comentario de Darío que nos daba una pista de lo que estaba por venir: "Llevo 17 días mirando tu cara fijamente y cada día me pareces más bonita", le ha dicho Darío, provocando el emotivo abrazo de la canaria hacia él y sucesivos gestos cariñosos. Y es que Cristina ha sido, sin duda, la debilidad de Darío desde el primer día. Una debilidad que ha podido tener enfrente sin tener que besar durante muchos días... hasta ahora, que no se ha podido resistir.
De hecho, ambos buscarían su "lugar sagrado" en plena fiesta de los chicos para tener más intimidad y lograr una mayor conexión mutua lejos del resto. Ese lugar sería ni más ni menos que la famosa hamaca donde tuvieron aquel íntimo momento con el famoso cojín de por medio ocultando lo que ocurrió aquel día... y que esta vez no ocultarían.
Bien agarrados el uno al otro y después de que Darío le confesara a Cristina que tiene un "vaivén de emociones muy grande", añadiendo que no entiende cómo alguien con quien no tiene nada le puede ocasionar tantos sentimientos y emociones juntos, y tras unas risas y cuchicheos, ¡ambos se han besado pasionalmente!
La temperatura ha ido subiendo con una Cristina que se ha subido encima de él y en medio del largo beso que se han dado le ha preguntado un sincero: "¿Estás bien?". "Yo te prometo que he intentado aguantar... me cago en la p***", ha dicho Darío, arrepintiéndose en pleno beso, pero sin 'pisar' el freno de mano. La 'luz de la tentación' ha sonado en 'Villa Playa' y con ello, da manera oficial, ya podemos decir que Darío ha caído en la tentación.
Darío explica cómo se siente tras besarse con Cristina
Tras este momento, Darío y Cristina han regresado al interior de la villa y esta última se ha dirigido a Érika y Enrique, que se encontraban en la terraza: "¿Ha habido beso?", ha preguntado Érika, ante lo que Cristina ha afirmado y Érika ha alucinado por completo. "Me quedo muerta", ha señalado Érika, sin llegar a creerse lo que acababa de decir Cristina, que ha dado todo tipo de detalles acerca de cómo ha sido su histórico momento con Darío.
"Me da pena porque tía, son once años", ha dicho Cristina. Posteriormente, Darío ha salido después de que la tentadora se fuera y se ha abierto como nunca ante Enrique y Érika, confesándoles todo al respecto: "Ya la he liado... no sé lo que siento ahora mismo. Lo sabré cuando me tumbe ahora".
Pero Darío no ha podido evitar darle vueltas al asunto, algo que también ha sido compartido por Cristina, muy dubitativa y preocupada por ver mal a Darío, aunque este la ha tranquilizado: "No te preocupes, no te comas la cabeza ahora".
Ante las cámaras de 'La isla de las tentaciones 9', Darío reconocería que tiene mucho miedo al cambio y a perder a Almudena tras hacer esto: "Me preocupa mucho decepcionar a las personas, sé que me van a odiar y que nadie me va a entender. Pero al final creo que si uno no toma las riendas de su vida, no las va a tomar nadie. No puedo estar siempre haciendo cosas para complacer a los demás".