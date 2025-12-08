Pedro Jiménez 08 DIC 2025 - 23:33h.

Instantes después de que Darío hiciera sonar la 'luz de la tentación' en 'Villa Playa', las chicas, con Almudena a la cabeza, se tomarían de la mejor manera esa alarma que retumbaría como nunca en su villa, protagonizando un momentazo entre cojines, aludiendo a aquel fogoso momento entre Darío y Cristina 'detrás' de un cojín... y algo ha ocurrido entre Borja y Almudena que esta última ha confesado poco después con todo lujo de detalles.

Aitor sería el principal artífice de este momento, que tras el estallido de alarma y tras un grito de Almudena asegurando que había que "devolver esa alarma", le daría un hielo a Borja y les pediría (a él y Almudena) que se lo pasaran. "Eso es por 'Villa Montaña'. Empate", aseguraría un Aitor que cogía un cojín para tapar este momento entre Almudena y Borja... que hablaría por sí solo, puesto que la reacción de la mayoría de integrantes de la villa sería de alucine total.

Instantes después, Borja le diría a Almudena lo siguiente: "Qué labios más ricos tienes. Súper ricos, ¿eh?", señalaría este, tras lo que los dos se darían un bonito abrazo. Y procederían a hablar de lo que sienten el uno del otro a estas alturas de aventura en República Dominicana. Posteriormente, Almudena confesaría que detrás del cojín se dio un "microbeso" con Borja de "un segundo y medio".

En otro momento en la villa, Almudena se ha abierto ante Borja asegurando, en primer lugar, que si algún día le tiene que dar un beso no será detrás de un cojín: "Yo no voy a ser cobarde como él (Darío)". Además, le ha mostrado su impresión ante lo que está sintiendo por él en 'Villa Playa': "No me lo esperaba...". No obstante, reconoce que tiene miedo de hacerle daño a otras personas, a pesar de que con él "se pierde y se olvida de todo lo demás".

Las íntimas confesiones de Almudena a Borja

Pero, además de conversaciones sobre sentimientos y tocando ese lado más profundo de cada uno, también han tenido tiempo de tener algún que otro intercambio de palabras muy pero que muy caliente. Algo que ha iniciado Borja, preguntándole cosas del estilo: "¿Te gusta que te agarren del pelo? ¿Te gusta las babas, la saliva... los besos con saliva? ¿Alguna vez te has puesto al límite?". Almudena ha señalado que no se conoce muy bien y Borja ha bromeado: "Por suerte... porque estoy yo".

Ante Helena, Almudena ha revelado que, para ella, Borja lo tiene todo: "Me encanta tía... si hubiera sido otro me hubiera metido ya boca...". La joven ha reconocido además ante las cámaras de 'La isla de las tentaciones' que esa mirada que tiene Borja hacia ella hace tiempo que no la ve en nadie.

Borja y Almudena duermen juntos por primera vez

Borja y Almudena han protagonizado también un momento que jamás había ocurrido entre ellos: han dormido juntos por primera vez. Antes de irse a dormir, sería Borja le ofrecería dormir junto a ella y ver al día siguiente qué siente, cediendo esta y metiéndose ambos en la habitación de la pareja de Darío. "Esto es muy extraño", confesaría Almudena, tras lo que apagaría la luz para pasar, ahora sí de manera oficial, su primera noche juntos en 'Villa Playa'.

