MEJORES MOMENTOS La última cena, los finalistas y mucho más en 'Gran Hermano 20': los mejores momentos, en vídeo

13 vídeos información

'Gran Hermano 20' vivía una sorprendente gala que marcaba el comienzo de la recta final del concurso con la 'última cena', en la que los concursantes se enfrentaban a unos duelos fulminantes que terminaban con cuatro expulsados definitivos y la proclamación de los cinco finalistas de esta edición: Raúl, Rocío, Desirée, Cristian y Aquilino.

Una noche de lo más especial y determinante para el concurso, que comenzaba por todo lo alto con el mágico encendido de las luces de Navidad de la casa de Tres Cantos.