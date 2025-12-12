'Gran Hermano 20' vivía una sorprendente gala que marcaba el comienzo de la recta final del concurso con la 'última cena', en la que los concursantes se enfrentaban a unos duelos fulminantes que terminaban con cuatro expulsados definitivos y la proclamación de los cinco finalistas de esta edición: Raúl, Rocío, Desirée, Cristian y Aquilino.
Una noche de lo más especial y determinante para el concurso, que comenzaba por todo lo alto con el mágico encendido de las luces de Navidad de la casa de Tres Cantos.