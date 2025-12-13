Compartir







Ya solo quedan cinco habitantes en la casa de Tres Cantos: Aquilino, Cristian, Desiré, Raúl y Rocío, los grandes finalistas de esta edición de Gran Hermano. Los tenemos totalmente volcados en su particular campaña electoral para hacerse con la victoria. En esta ocasión, recorrerán las diferentes provincias de España… ¡subidos a un trineo! Pero no todo es estrategia: los finalistas también exprimen al máximo sus últimos días en la casa y, por ahora, la convivencia transcurre en paz. ¿Durará la tranquilidad? Veremos.

Recordad que este domingo tiene lugar la semifinal, en la que alguien mas abandonará para siempre la casa. Y el jueves 18 de diciembre tendrá lugar la gala final, y el cierre de esta edición, con la proclamación del ganador..

Descubre aquí la última hora de Gran Hermano.