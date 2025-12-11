Gran Hermano 11 DIC 2025 - 22:15h.

¡La semifinal se celebrará el 14 de diciembre y la ¡gran final de 'Gran Hermano' será el próximo jueves 18 de diciembre!

Compartir







La recta final de 'Gran Hermano 20' ya ha comenzado y tras anunciar que durante la gala se iban a proclamar a los finalistas de esta edición, Jorge Javier Vázquez anunciaba las fechas clave para este tramo final del reality.

"Atención, el próximo domingo es la semifinal (14 de diciembre) y el próximo jueves 18 de diciembre es la gran final de 'Gran Hermano 20", anunciaba el presentador en una noche de lo más importante para los concursantes, que según explicaba Jorge Javier se iba a "vivir la proclamación de los finalistas de 'GH20".

¡No te pierdas quiénes son los participantes que llegan a vivir este momento tan especial en 'Gran Hermano' y quién termina alzándose con el esperado premio y escribiendo su nombre en la historia del reality: recuerda, ¡la gran final de 'Gran Hermano 20' es el próximo jueves 18 de diciembre, en Telecinco!