Gran Hermano 12 DIC 2025 - 13:59h.

Íñigo se pronuncia tras la expulsión de Edurne a una semana de la final de 'Gran Hermano 20'

El gato encerrado | Las grandes protagonistas no estarán en la final

Compartir







Se acerca la gran final de 'Gran Hermano 20' y este jueves hemos conocido a los cinco finalistas del reality (Raúl, Rocío, Cristian, Desirée y Aquilino). Para ello, los concursantes vivieron varios duelos en los el público fue eligiendo y descartando a sus participantes favoritos. En uno de ellos, Edurne fue expulsada por la audiencia (a favor de Aquilino, que se convirtió en finalista tras este duelo) e Íñigo no ha tardado en reaccionar a través de sus redes sociales.

Íñigo reacciona a la expulsión de Edurne

Desde que se conocieron, Íñigo y Edurne han mantenido una estrecha relación en la casa de 'Gran Hermano 20'. De hecho, su tira y afloja y sus idas y venidas han tenido en vilo a los espectadores del formato. Por eso hay mucho interés en conocer la reacción de Íñigo tras saberse que Edurne ha sido eliminada a las puertas de la semifinal del reality y a una sola semana de conocer al ganador o ganadora de 'GH 20'.

A través de un vídeo en sus stories en Instagram, Íñigo se ha pronunciado de la siguiente manera: "Me acaba de explotar la cabeza. Flipando con lo que acaba de pasar", ha expresado el exparticipante que tuvo que abandonar el programa por asuntos personales. Además, Íñigo también ha dejado un texto escrito en este mismo vídeo: "Me alegro muchísimo por Aquilino, pero no me lo esperaba".

Íñigo elige a su ganador de 'Gran Hermano 20'

Por otro lado, Íñigo parece tener claro quién es su ganador de esta edición de 'Gran Hermano'. Tal y como ha mostrado a través de varios stories de Instagram publicados durante la noche del jueves, el exconcursante se decanta por Raúl. Le mostró su apoyo durante la noche de duelos y celebró que se salvara de dos expulsiones (contra Patricia y contra Joon).