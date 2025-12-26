Logo de telecincotelecinco
'El debate de las tentaciones': Temporada 9 programa 7, completo

Debate 7 - Rodri, con el corazón roto
Rodri visita 'El debate de las tentaciones'. Mediaset Infinity
Rodri llega al plató tras su paso por La isla de las tentaciones. Se fue solo, no por decisión propia, sino porque Helena quiso marcharse con Barranco. Hoy salen a la luz imágenes inéditas que esconden un secreto. Además, ¿qué ocurrió realmente entre Noelia, Gilbert y Enrique?

