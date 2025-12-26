Rodri, exnovio de Helena, y la tentadora Noelia son los protagonistas del último debate de 2025

¡Helena elige irse con Barranco de 'La isla de las tentaciones 9' ante el dolor de Rodri! Y el tentador toma una decisión definitiva: "Ya sabes lo que hay"

Compartir







Rodri llega al plató tras su paso por La isla de las tentaciones. Se fue solo, no por decisión propia, sino porque Helena quiso marcharse con Barranco. Hoy salen a la luz imágenes inéditas que esconden un secreto. Además, ¿qué ocurrió realmente entre Noelia, Gilbert y Enrique?