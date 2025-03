Tras unos primeros momentos de locura en plató, Carlos Sobera hablaba con Marieta para tener la primera reacción de la ganadora de 'GH DÚO 3', que gritaba muy emocionada con esto, a la que entregaba el maletín Lucía Sánchez, ganadora de la anterior edición: "Es la primera vez que gano algo en mi vida, es muy fuerte. Muchísimas gracias que me ha votado, que me ha seguido y que ha creído en mí".

Y el presentador también hablaba con Maica tras convertise en la segunda finalista : "Gracias a todo el mundo que me ha traído hasta aquí. No pasa nada, gracias por todo el apoyo".

"Ya no eres la misma que entró hace dos meses, pero también esta casa ha cambiado contigo porque, en ella, has dejado tu esencia más pura, te has mostrado como eres y has triunfado, por eso has llegado tan lejos. Eres muy grande, cree en ti siempre porque vales oro", le decía 'El Súper' a una Marieta rota que aseguraba que "le va a echar mucho de menos".