Raquel Salazar se une a Anita Williams y concursará en la nueva edición de 'GH DÚO'

Tras la confirmación de Anita Williams, la lista de concursantes oficiales de la nueva edición de ‘GH DÚO’ continúan sumando participantes. Ahora es Raquel Salazar quien se suma al casting de esta cuarta edición del formato.

Raquel Salazar, ante su participación en ‘GH DÚO’

Tras confirmar que será concursante del nuevo reality de Telecinco, la 'reina del brilli brilli' se ha sincerado ante los espectadores de ‘Fiesta’, programa que ha confirmado su participación: "Resulta que viene Papá Noel y me ha regalado que soy concursante de 'Gran Hermano Dúo', ¿perdona, yo? "Sin móvil y sin poder esconderme, viendo a la verdadera Raquel", han sido sus palabras.

¿Quién es Raquel Salazar?

Conocimos a Raquel Salazar allá por el año 2016 cuando su familia (los Salazar) se unieron a la segunda temporada de ‘Los Gipsy Kings’. Su familia (compuesta por Carlos, el marido, Noemí y Antón, hija y yerno, y demás miembros) pronto se ganó el cariño del público y, desde entonces, no se han perdido ni una sola temporada de este exitoso formato de Cuatro.

Autodenominadas su hija y ella como ‘Las reinas del brilli-brilli’, Raquel Salazar nos ha abierto las puertas de su casa y ha compartido con la audiencia su día a día en el que ha habido alegrías y penas. Eso sí, siempre nos la ha contado con su particular sentido del humor y con una gracia gitana que entretiene al público.

Ahora podremos ver a Raquel Salazar 24 horas al día en ‘GH DÚO’ y tomando el relevo de su hija Noemí, que formó parte de ‘GH VIP 7’ en el año 2019 (quedó en el cuarto puesto). ¿Quién formará pareja con Raquel en esta edición de ‘GH DÚO’? ¿Cuál es su cuenta pendiente?